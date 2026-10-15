Пергамент для випікання відходить у минуле: чим його замінюють господині

Силіконовий килимок допомагає зменшити витрати паперу, але під час купівлі важливо враховувати якість матеріалу та допустиму температуру

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Пергаментний папір роками залишався звичним кухонним атрибутом. Але тепер дедалі більше кулінарів відмовляються від нього на користь сучасного силіконового килимка.

Як пише чеський портал Centrum.cz, така заміна особливо зручна для тих, хто часто пече печиво, булочки або домашній хліб. Якісний килимок служитиме роками й з часом окупить свою вартість. Постійно купувати нові рулони паперу не доведеться.

Як килимок замінює папір для випікання

Головна перевага силікону – антипригарна поверхня. Тісто до неї не прилипає, тому деко не потрібно змащувати жиром або посипати борошном. Готову випічку теж легше зняти: не доведеться відокремлювати від неї папір і відривати прилиплі краї.

Килимок стане у пригоді й під час роботи з тістом. На ньому можна розкачати основу для пирога, сформувати штрудель або рулет. Деякі моделі мають розмітку з колами та лінійками – вона допомагає зробити заготовку потрібного розміру.

Силіконовий килимок допомагає розкачувати тісто й готувати заготовки для випічки

Заощадити допомагає багаторазове використання: замість чергового аркуша пергаменту на деко кладуть той самий килимок. Після випікання його миють, а не викидають. Що частіше працює духовка, то менше одноразового паперу витрачають на кухні.

Який силікон підходить для духовки

Для випікання обирайте килимок із харчового силікону, на якому зазначено граничну температуру. Зовні схожий виріб із невідомого матеріалу не обов’язково має такі самі властивості. Під час купівлі звертайте увагу на виробника, сертифікацію та маркування на упаковці.

Силіконовий килимок можна використовувати замість пергаменту для випікання печива

Допустима температура для різних моделей відрізняється. Краще обирати силіконові килимки, розраховані щонайменше на 230 °C, а ще краще – на 250 °C. Орієнтуйтеся на обмеження, зазначене для конкретного килимка, і не перевищуйте його під час випікання.

Усередині якісних килимків може бути скловолокно. Воно допомагає виробу зберігати форму, підвищує міцність і сприяє рівномірному розподілу тепла по поверхні.

Як мити килимок і коли краще обійтися без нього

Перед першим використанням килимок потрібно вимити. Після випікання приберіть крихти й промийте поверхню водою за допомогою м’якої губки. Якщо ви готували жирне тісто, наприклад листкове, ретельно видаліть залишки жиру – під час наступного нагрівання вони можуть диміти. Деякі килимки можна мити в посудомийній машині.

Не ріжте на килимку гострим ножем. Металевими формочками також користуйтеся обережно, не натискаючи сильно.

Для рецептів, у яких температура перевищує 250 °C, наприклад для деяких видів піци або хліба, силіконовий килимок не підходить. У таких випадках використовують пекарський камінь або сталевий лист.

Раніше "Телеграф" розповідав, які меблі витісняють класичні стільці на кухні.