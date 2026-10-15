Пергамент для выпечки уходит в прошлое: чем его заменяют хозяйки

Силиконовый коврик помогает сократить расход бумаги, но при покупке важны качество материала и допустимая температура

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Пергаментная бумага годами оставалась привычной принадлежностью кухни. Но теперь все больше кулинаров отказываются от нее в пользу современного силиконового коврика.

Как пишет чешский портал Centrum.cz, такая замена особенно удобна тем, кто часто печет печенье, булочки или домашний хлеб. Хороший коврик прослужит годами и со временем окупит свою стоимость. Покупать новые рулоны бумаги постоянно не придется.

Как коврик заменяет бумагу для выпечки

Главное достоинство силикона – антипригарная поверхность. Тесто к ней не прилипает, поэтому противень не нужно смазывать жиром или присыпать мукой. Готовую выпечку тоже проще снять: не придется отделять от нее бумагу и отрывать прилипшие края.

Коврик пригодится и при работе с тестом. На нем можно раскатать основу для пирога, сформировать штрудель или рулет. Некоторые модели снабжены разметкой с кругами и линейками – она помогает сделать заготовку нужного размера.

Силиконовый коврик помогает раскатывать тесто и готовить заготовки для выпечки

Экономия достигается за счет многократного использования: вместо очередного листа пергамента на противень кладут тот же коврик. После выпечки его моют, а не выбрасывают. Чем чаще работает духовка, тем меньше одноразовой бумаги расходуется на кухне.

Какой силикон подходит для духовки

Для выпечки выбирайте коврик из пищевого силикона, на котором указана предельная температура. Похожее на вид изделие из неизвестного материала не обязательно обладает такими же свойствами. При покупке обращайте внимание на производителя, сертификацию и маркировку на упаковке.

Силиконовый коврик можно использовать вместо пергамента для выпечки печенья

Допустимая температура у моделей различается. Лучше выбирать силиконовые коврики, рассчитанные как минимум на 230 °C, а еще лучше – на 250 °C. Ориентируйтесь на ограничение, указанное для конкретного коврика, и не превышайте его во время выпечки.

Внутри качественных ковриков может быть стекловолокно. Оно помогает изделию сохранять форму, повышает прочность и способствует равномерному распределению тепла по поверхности.

Как мыть коврик и когда лучше обойтись без него

Перед первым использованием коврик нужно вымыть. После выпечки уберите крошки и промойте поверхность водой с мягкой губкой. Если вы готовили жирное тесто, например слоеное, тщательно удалите остатки жира – при следующем нагреве они могут дымить. Некоторые коврики можно мыть в посудомоечной машине.

Не режьте на коврике острым ножом. Металлическими формочками тоже пользуйтесь аккуратно, не нажимая сильно.

Для рецептов, где температура превышает 250 °C, например для некоторых видов пиццы или хлеба, силиконовый коврик не подходит. В таких случаях используют пекарский камень или стальной лист.

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