Манікюрні салони більше не потрібні? Яка дешева альтернатива тепер у моді

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Для акуратного манікюру вже необов’язково кілька годин проводити в салоні та регулярно платити за корекцію. Накладні нігті, які раніше вважалися дешевою та не надто надійною заміною професійному покриттю, перетворилися на самостійний модний аксесуар.

Про те, чому жінки все частіше вибирають готові набори нігтів, розповідає Marie Claire. Видання називає накладні нігті головним модним б’юті-аксесуаром 2026 року.

Більше не виглядають дешевою підробкою

Перші масові набори накладних нігтів з’явилися ще у 1970-х роках. Вони були товстими, неприродними та часто відклеювалися в самий невідповідний момент. Крім того, підібрати типи по ширині нігтьової пластини було непросто.

Сучасні варіанти помітно відрізняються від своїх попередників. Виробники змінили форму, вигин та товщину накладок, завдяки чому вони щільніше прилягають до натуральних нігтів. В одній упаковці може бути кілька десятків типів різних розмірів, пилка, паличка для кутикули та клей.

Доступні не лише однотонні набори, а й готовий французький манікюр, хромовані покриття, об’ємний декор та малюнки, на створення яких майстер витратив би кілька годин.

Накладні нігті. Фото: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Нігті тепер підбирають до одягу

Співзасновник спеціалізованого магазину та салону "Ready, Ready" Девід Лін Зе Ін порівняв сучасні накладні нігті з готовим одягом, прикрасами чи помадою. Їх вибирають під конкретний образ, подію чи настрій, а потім змінюють на інший комплект.

Деякі жінки збирають цілий "нігтьовий гардероб" та беруть кілька наборів у поїздки. Тіпси, закріплені спеціальними клейовими вкладками, можна акуратно зняти, покласти в коробку і використовувати повторно.

Таким чином, манікюр перестає бути покриттям, яке доводиться носити три-чотири тижні. Сьогодні нігті можуть стати змінним аксесуаром – приблизно таким же, як сережки чи кільця.

Чому накладні нігті стали популярнішими

Головні переваги такої альтернативи – економія часу та грошей. Якщо салонний манікюр у США може коштувати близько 120 доларів, то ціни на готові масові набори, наведені Marie Claire, починаються приблизно з 9–18 доларів.

В Україні ціна на салонний манікюр стартує від 800 грн. Щодо накладних нігтів, на Notino Україна зараз представлені набори KISS imPRESS — бренду, згаданого Marie Claire серед провідних виробників цієї категорії.

Комплект із 30 нігтів різних розмірів коштує близько 350–450 гривень, а для деяких моделей не потрібен окремий клей. Дешевші безіменні набори також широко представлені на маркетплейсах, проте їхня якість може помітно відрізнятися.

Накладні нігті. Фото: Скріншот

Для їх нанесення не потрібно записуватись до майстра та чекати кілька годин. Крім того, накладні нігті не потрібно коригувати у міру відростання. Комплект можна зняти, коли він набридне або перестане підходити до образу.

Щоправда, не всі подібні вироби залишаються бюджетними. Набори ручної роботи з індивідуальним розписом та точним прилаштуванням можуть коштувати 58–82 долари і дорожче. Проте, навіть їх часто використовують повторно.

Це вже не швидкоплинне захоплення

За даними Circana за 2025 рік, штучні нігті зростали швидше за інші категорії товарів для манікюру, а обсяг їх продажів вперше перевищив продажі традиційного лаку.

Світовий ринок накладних нігтів у 2024 році оцінювався у 738 мільйонів доларів. Очікується, що до кінця десятиліття він перевищить мільярд доларів. Однією із причин зростання називають попит на швидкі домашні альтернативи салонному манікюру.

Цілком послуги майстрів накладні нігті, звичайно, не витіснять. Однак тепер їх обирають не лише тоді, коли немає грошей чи часу на салон. З тимчасового прийому вони перетворилися на повноцінний аксесуар, що дозволяє міняти манікюр так само часто, як одяг.

Нагадаємо, перламутровий лак, що колись асоціювався з манікюром наших бабусь, повертається на кінчики пальців — і тепер виглядає набагато сучасніше.