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Осінній туман поглинув Київ: як виглядають вечірні вулиці в центрі міста (репортаж Яна Доброносова)

Автор
Вадим Михальченко ,
Дата публікації
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Вулиці міста набули казкових обрисів Новина оновлена 17 жовтня 2026, 19:52
Вулиці міста набули казкових обрисів. Фото Колаж "Телеграфу"/Ян Доброносов

Природа надала столиці України осіннього шарму

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Увечері, 17 жовтня, Київ ніби потонув у густому тумані. Ця щільна завіса змінює звичні силуети будівель та надає фігурам людей майже фантастичних, нереальних обрисів.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав, як виглядає центральна частина міста в таку погоду. На фото він зафіксував деякі епізоди з життя столиці та людей, які гуляють її вулицями у цей жовтневий день.

В Києві діють графіки відключення електроенергії, тож на вулицях відсутнє освітлення. Проте це не заважає містянам гарно проводити час.

В Києві справжня осіння погода
В Києві справжня осіння погода. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"
В Києві справжня осіння погода
В Києві справжня осіння погода. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Фігура Архістратига Михаїла на Лядських воротах ніби тоне в густому тумані. Також це природне явище майже сховало силует Незалежності України на Майдані та пам'ятник Володимиру Великому.

Природа ніби ховає пам'ятники в центрі міста
Природа ніби ховає пам'ятники в центрі міста. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"
Природа ніби ховає пам'ятники в центрі міста
Природа ніби ховає пам'ятники в центрі міста. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"
Природа ніби ховає пам'ятники в центрі міста
Природа ніби ховає пам'ятники в центрі міста. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Попри дощову погоду, вулицями міста гуляє багато людей. У підземному переході вуличні музиканти грають у світлі ліхтарика, через відсутність електроенергії.

Люди гуляють вулицями Києва
Люди гуляють вулицями Києва. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"
Люди гуляють вулицями Києва
Люди гуляють вулицями Києва. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"
Музиканти грають у світлі ліхтарика
Музиканти грають у світлі ліхтарика. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Вечірні вулиці освітлюють лише фари автомобілів та деякі вітрини кафе. Проте це лише підкреслює особливість моменту.

Вулиці міста освітлюють лише фари автомобілів
Вулиці міста освітлюють лише фари автомобілів. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"
Вулиці міста освітлюють лише фари автомобілів
Вулиці міста освітлюють лише фари автомобілів. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"
Вулиці міста освітлюють лише деякі вітрини
Вулиці міста освітлюють лише деякі вітрини. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"
Вулиці міста освітлюють лише деякі вітрини
Вулиці міста освітлюють лише деякі вітрини. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"
Вулиці міста освітлюють лише фари автомобілів та деякі вітрини
Вулиці міста освітлюють лише фари автомобілів та деякі вітрини. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Багато людей вийшли на прогулянку з дітьми. Складається враження, що така погода дуже подобається маленьким українцям.

Люди проводять час з дітьми на туманних вулицях столиці
Люди проводять час з дітьми на туманних вулицях столиці. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"
Люди проводять час з дітьми на туманних вулицях столиці
Люди проводять час з дітьми на туманних вулицях столиці. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

На деяких локаціях в центрі міста помітні закохані пари. Люди насолоджуються моментом та загадковою атмосферою в місті.

Закохані пари майже розчиняються в густому тумані
Закохані пари майже розчиняються в густому тумані. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"
Закохані пари майже розчиняються в густому тумані
Закохані пари майже розчиняються в густому тумані. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Раніше "Телеграф" показував репортаж Яна Доброносова про те, як виглядає багатоповерхівка у Києві після удару безпілотника росіян.

Теги:
#Київ #Люди #Туман #Вулиці #Репортаж #Ян Доброносов