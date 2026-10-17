Осінній туман поглинув Київ: як виглядають вечірні вулиці в центрі міста (репортаж Яна Доброносова)

Природа надала столиці України осіннього шарму

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Увечері, 17 жовтня, Київ ніби потонув у густому тумані. Ця щільна завіса змінює звичні силуети будівель та надає фігурам людей майже фантастичних, нереальних обрисів.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав, як виглядає центральна частина міста в таку погоду. На фото він зафіксував деякі епізоди з життя столиці та людей, які гуляють її вулицями у цей жовтневий день.

В Києві діють графіки відключення електроенергії, тож на вулицях відсутнє освітлення. Проте це не заважає містянам гарно проводити час.

В Києві справжня осіння погода. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

В Києві справжня осіння погода. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Фігура Архістратига Михаїла на Лядських воротах ніби тоне в густому тумані. Також це природне явище майже сховало силует Незалежності України на Майдані та пам'ятник Володимиру Великому.

Природа ніби ховає пам'ятники в центрі міста. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Природа ніби ховає пам'ятники в центрі міста. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Природа ніби ховає пам'ятники в центрі міста. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Попри дощову погоду, вулицями міста гуляє багато людей. У підземному переході вуличні музиканти грають у світлі ліхтарика, через відсутність електроенергії.

Люди гуляють вулицями Києва. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Люди гуляють вулицями Києва. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Музиканти грають у світлі ліхтарика. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Вечірні вулиці освітлюють лише фари автомобілів та деякі вітрини кафе. Проте це лише підкреслює особливість моменту.

Вулиці міста освітлюють лише фари автомобілів. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Вулиці міста освітлюють лише фари автомобілів. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Вулиці міста освітлюють лише деякі вітрини. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Вулиці міста освітлюють лише деякі вітрини. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Вулиці міста освітлюють лише фари автомобілів та деякі вітрини. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Багато людей вийшли на прогулянку з дітьми. Складається враження, що така погода дуже подобається маленьким українцям.

Люди проводять час з дітьми на туманних вулицях столиці. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Люди проводять час з дітьми на туманних вулицях столиці. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

На деяких локаціях в центрі міста помітні закохані пари. Люди насолоджуються моментом та загадковою атмосферою в місті.

Закохані пари майже розчиняються в густому тумані. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Закохані пари майже розчиняються в густому тумані. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Раніше "Телеграф" показував репортаж Яна Доброносова про те, як виглядає багатоповерхівка у Києві після удару безпілотника росіян.