Осінній туман поглинув Київ: як виглядають вечірні вулиці в центрі міста (репортаж Яна Доброносова)
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Природа надала столиці України осіннього шарму
Увечері, 17 жовтня, Київ ніби потонув у густому тумані. Ця щільна завіса змінює звичні силуети будівель та надає фігурам людей майже фантастичних, нереальних обрисів.
Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав, як виглядає центральна частина міста в таку погоду. На фото він зафіксував деякі епізоди з життя столиці та людей, які гуляють її вулицями у цей жовтневий день.
В Києві діють графіки відключення електроенергії, тож на вулицях відсутнє освітлення. Проте це не заважає містянам гарно проводити час.
Фігура Архістратига Михаїла на Лядських воротах ніби тоне в густому тумані. Також це природне явище майже сховало силует Незалежності України на Майдані та пам'ятник Володимиру Великому.
Попри дощову погоду, вулицями міста гуляє багато людей. У підземному переході вуличні музиканти грають у світлі ліхтарика, через відсутність електроенергії.
Вечірні вулиці освітлюють лише фари автомобілів та деякі вітрини кафе. Проте це лише підкреслює особливість моменту.
Багато людей вийшли на прогулянку з дітьми. Складається враження, що така погода дуже подобається маленьким українцям.
На деяких локаціях в центрі міста помітні закохані пари. Люди насолоджуються моментом та загадковою атмосферою в місті.
Раніше "Телеграф" показував репортаж Яна Доброносова про те, як виглядає багатоповерхівка у Києві після удару безпілотника росіян.