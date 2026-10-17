Осенний туман поглотил Киев: как выглядят вечерние улицы в центре города (репортаж Яна Доброносова)
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Природа придала столице Украины осеннего шарма
Вечером, 17 октября, Киев словно утонул в густом тумане. Этот плотный занавес меняет привычные силуэты зданий и придает фигурам людей почти фантастические, нереальные очертания.
Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал, как выглядит центральная часть города в такую погоду. На фото он запечатлел некоторые эпизоды из жизни столицы и людей, гуляющих по ее улицам в этот октябрьский день.
В Киеве действуют графики отключения электроэнергии, поэтому на улицах отсутствует освещение. Однако это не мешает горожанам хорошо проводить время.
Фигура Архистратига Михаила на Лядских воротах словно тонет в густом тумане. Также это природное явление почти скрыло силуэт Независимости Украины на Майдане и памятник Владимиру Великому.
Несмотря на дождливую погоду, по улицам города гуляет много людей. В подземном переходе уличные музыканты играют в свете фонарика из-за отсутствия электроэнергии.
Вечерние улицы освещают только фары автомобилей и некоторые витрины кафе. Однако это лишь подчеркивает особенность момента.
Многие вышли на прогулку с детьми. Создается впечатление, что такая погода очень нравится маленьким украинцам.
На некоторых локациях в центре города видны влюбленные пары. Люди наслаждаются моментом и таинственной атмосферой в городе.
Ранее "Телеграф" показывал репортаж Яна Доброносова о том, как выглядит многоэтажка в Киеве после удара беспилотника россиян.