Укр

Осенний туман поглотил Киев: как выглядят вечерние улицы в центре города (репортаж Яна Доброносова)

Автор
Вадим Михальченко ,
Дата публикации
Читати українською
Улицы города приобрели сказочные очертания Новость обновлена 17 октября 2026, 19:52
Улицы города приобрели сказочные очертания. Фото Коллаж "Телеграфа"/Ян Доброносов

Природа придала столице Украины осеннего шарма

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Google

Вечером, 17 октября, Киев словно утонул в густом тумане. Этот плотный занавес меняет привычные силуэты зданий и придает фигурам людей почти фантастические, нереальные очертания.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал, как выглядит центральная часть города в такую погоду. На фото он запечатлел некоторые эпизоды из жизни столицы и людей, гуляющих по ее улицам в этот октябрьский день.

В Киеве действуют графики отключения электроэнергии, поэтому на улицах отсутствует освещение. Однако это не мешает горожанам хорошо проводить время.

В Киеве настоящая осенняя погода
В Киеве настоящая осенняя погода. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"
В Киеве настоящая осенняя погода
В Киеве настоящая осенняя погода. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Фигура Архистратига Михаила на Лядских воротах словно тонет в густом тумане. Также это природное явление почти скрыло силуэт Независимости Украины на Майдане и памятник Владимиру Великому.

Природа словно прячет памятники в центре города
Природа будто прячет памятники в центре города. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"
Природа словно прячет памятники в центре города
Природа словно прячет памятники в центре города. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"
Природа словно прячет памятники в центре города
Природа словно прячет памятники в центре города. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Несмотря на дождливую погоду, по улицам города гуляет много людей. В подземном переходе уличные музыканты играют в свете фонарика из-за отсутствия электроэнергии.

Люди гуляют по улицам Киева
Люди гуляют по улицам Киева. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"
Люди гуляют по улицам Киева
Люди гуляют по улицам Киева. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"
Музыканты играют в свете фонарика
Музыканты играют в свете фонарика. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Вечерние улицы освещают только фары автомобилей и некоторые витрины кафе. Однако это лишь подчеркивает особенность момента.

Улицы города освещают только фары автомобилей
Улицы города освещают только фары автомобилей. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"
Улицы города освещают только фары автомобилей
Улицы города освещают только фары автомобилей. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"
Улицы города освещают лишь некоторые витрины
Улицы города освещают лишь некоторые витрины. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"
Улицы города освещают лишь некоторые витрины
Улицы города освещают лишь некоторые витрины. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"
Улицы города освещают лишь фары автомобилей и некоторые витрины
Улицы города освещают лишь фары автомобилей и некоторые витрины. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Многие вышли на прогулку с детьми. Создается впечатление, что такая погода очень нравится маленьким украинцам.

Люди проводят время с детьми на туманных улицах столицы
Люди проводят время с детьми на туманных улицах столицы. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"
Люди проводят время с детьми на туманных улицах столицы
Люди проводят время с детьми на туманных улицах столицы. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

На некоторых локациях в центре города видны влюбленные пары. Люди наслаждаются моментом и таинственной атмосферой в городе.

Влюбленные пары почти растворяются в густом тумане
Влюбленные пары почти растворяются в густом тумане. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"
Влюбленные пары почти растворяются в густом тумане
Влюбленные пары почти растворяются в густом тумане. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Ранее "Телеграф" показывал репортаж Яна Доброносова о том, как выглядит многоэтажка в Киеве после удара беспилотника россиян.

Теги:
#Киев #Люди #Туман #Улицы #Репортаж #Ян Доброносов