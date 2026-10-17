Осенний туман поглотил Киев: как выглядят вечерние улицы в центре города (репортаж Яна Доброносова)

Природа придала столице Украины осеннего шарма

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Вечером, 17 октября, Киев словно утонул в густом тумане. Этот плотный занавес меняет привычные силуэты зданий и придает фигурам людей почти фантастические, нереальные очертания.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал, как выглядит центральная часть города в такую погоду. На фото он запечатлел некоторые эпизоды из жизни столицы и людей, гуляющих по ее улицам в этот октябрьский день.

В Киеве действуют графики отключения электроэнергии, поэтому на улицах отсутствует освещение. Однако это не мешает горожанам хорошо проводить время.

В Киеве настоящая осенняя погода. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

В Киеве настоящая осенняя погода. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Фигура Архистратига Михаила на Лядских воротах словно тонет в густом тумане. Также это природное явление почти скрыло силуэт Независимости Украины на Майдане и памятник Владимиру Великому.

Природа будто прячет памятники в центре города. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Природа словно прячет памятники в центре города. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Природа словно прячет памятники в центре города. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Несмотря на дождливую погоду, по улицам города гуляет много людей. В подземном переходе уличные музыканты играют в свете фонарика из-за отсутствия электроэнергии.

Люди гуляют по улицам Киева. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Люди гуляют по улицам Киева. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Музыканты играют в свете фонарика. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Вечерние улицы освещают только фары автомобилей и некоторые витрины кафе. Однако это лишь подчеркивает особенность момента.

Улицы города освещают только фары автомобилей. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Улицы города освещают только фары автомобилей. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Улицы города освещают лишь некоторые витрины. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Улицы города освещают лишь некоторые витрины. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Улицы города освещают лишь фары автомобилей и некоторые витрины. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Многие вышли на прогулку с детьми. Создается впечатление, что такая погода очень нравится маленьким украинцам.

Люди проводят время с детьми на туманных улицах столицы. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Люди проводят время с детьми на туманных улицах столицы. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

На некоторых локациях в центре города видны влюбленные пары. Люди наслаждаются моментом и таинственной атмосферой в городе.

Влюбленные пары почти растворяются в густом тумане. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Влюбленные пары почти растворяются в густом тумане. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Ранее "Телеграф" показывал репортаж Яна Доброносова о том, как выглядит многоэтажка в Киеве после удара беспилотника россиян.