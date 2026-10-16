Як норвежці переживають холодні зими: секрет опалення, який варто знати

Як зігріти будинок і менше платити

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У Норвегії теплові насоси – один із найпоширеніших способів опалення житла, попри холодні зими. Приблизно дві третини домогосподарств користуються такими пристроями: вони обігрівають будинки й допомагають зменшити витрати на електроенергію.

Як пише The Guardian, теплові насоси стали популярними завдяки їхній ефективності, багаторічній державній політиці, доступній електроенергії та якісній теплоізоляції будинків. Норвезький досвід показує, як сучасне опалення стало звичним для мільйонів людей.

Чому норвежці обирають теплові насоси

Тепловий насос не виробляє тепло, а переносить його з навколишнього середовища в приміщення. За сприятливих умов сучасна система залежно від типу обладнання може забезпечити три-п’ять одиниць тепла на одну одиницю спожитої електроенергії.

Звичайні електричні обігрівачі перетворюють електроенергію на тепло безпосередньо, тому теплові насоси працюють ефективніше. Для власників будинків це ще й можливість зменшити рахунки за опалення.

Тепловий насос біля будинку. Фото: klarsolsverige.se

Як нафтова криза змінила опалення

Зміни почалися після нафтової кризи 1973 року. Різке зростання цін на нафту змусило країни шукати альтернативні джерела енергії. Норвегія вирішила поступово відмовлятися від опалення викопним паливом і продовжила цю політику після завершення кризи.

У 1990-х роках країна активніше застосовувала економічні інструменти для скорочення викидів вуглецю. Податки на викиди від викопного палива та фінансові стимули зробили альтернативні системи опалення привабливішими.

У країні також готували фахівців для встановлення й обслуговування теплових насосів. Це важливо, адже навіть якісне обладнання може працювати неефективно через неправильний монтаж.

Чи працюють теплові насоси в сильні морози

За низьких температур ефективність теплових насосів знижується – саме це часто непокоїть людей. Проте сучасні моделі можуть працювати навіть за температури близько -20°C або -25°C. Їхня продуктивність залежить від конкретної моделі та погодних умов.

Норвезький досвід спростовує думку, що теплові насоси годяться тільки для відносно теплого клімату. Щоб опалення працювало стабільно, обладнання потрібно добирати з огляду на площу будинку, клімат і потреби мешканців.

Що ще допомагає норвежцям економити на опаленні

Заощаджувати допомагає теплоізоляція житла. Добре утеплені будинки повільніше втрачають тепло, тож системі опалення потрібно менше енергії, щоб підтримувати комфортну температуру.

Електроенергія в Норвегії відносно дешева, а значну її частину виробляють гідроелектростанції. Це знижує поточні витрати на роботу теплових насосів.

Повністю перенести норвезьку модель в інші країни непросто. Як зазначає The Guardian, встановлення обладнання потребує значних початкових інвестицій, а можливість швидко окупити їх залежить від вартості електроенергії, клімату та характеристик будинку.

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