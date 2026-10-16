Не гавкає і не проситься на руки: в Івано-Франківську помітили незвичного "улюбленця" (відео)

Відео прогулянки з'явилося в мережі

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В Івано-Франківську на вулиці Коновальця помітили незвичного учасника міського руху — козу.

На відео, опублікованому в одному з місцевих Telegram-каналів, чоловік веде тварину на повідку просто вулицею. Кадри викликали жваве обговорення серед користувачів мережі.

Як відреагували містяни

Думки коментаторів розділилися: одні посміялися з незвичної прогулянки, інші не побачили в ній нічого дивного.

"Які часи, такі й домашні улюбленці", — підписали відео.

У коментарях також виникло питання, чи точно на відео була коза, а не козел.

Дехто навіть припустив, що чоловік веде тварину не на прогулянку, а для спаровування.

"То не вигулюють, бо ведуть до цапа, спарювати, будуть козенята", — пожартував коментатор.

Інші користувачі просто назвали побачене смішним. Куди саме прямував чоловік із твариною, невідомо.

Коментарі під відео

Нагадаємо, "Телеграф" розповідав, яке слово наші бабусі вживали, коли говорили про господарство та домашніх тварин. Для сучасної людини це слово може звучати незвично.

Як повідомляв "Телеграф", у Житомирі дівчина вигулювала вулицями козу.