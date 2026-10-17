Коли Олів’є та Шуба вже набридли: рецепт салату з куркою

Закуска смакуватиме краще, якщо дати їй настоятися перед подачею

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"Буніто" – ситний листковий салат із курячим філе, морквою по-корейськи, твердим сиром і яйцями. Ніжна курка добре поєднується з пікантною морквою, а терті жовтки прикрашають верхній шар. Салат можна приготувати на сімейну вечерю або подати до святкового столу.

Що знадобиться для салату "Буніто"

Підготуйте 300 г курячого філе, 200 г моркви по-корейськи, 3–4 яйця та 130 г твердого сиру. Такі пропорції наводить авторка сторінки foodblog_kristi в Instagram, яка поділилася рецептом закуски.

Для змащування шарів знадобиться майонез "Провансаль" – кількість регулюйте на свій смак. Також підготуйте сіль і чорний перець, щоб зварити філе. Для прикрашання візьміть зелену цибулю, кріп або іншу зелень до смаку.

Спершу підготуйте всі складники й розкладіть їх окремо. Білки та жовтки не змішуйте: вони підуть у різні шари. Курку й яйця перед складанням охолодіть, щоб не викладати теплі продукти під майонез.

Як підготувати продукти та викласти шари

Відваріть куряче філе в підсоленій воді з чорним перцем. Коли воно охолоне, розберіть м’ясо на невеликі волокна. Так курку буде зручніше розподілити по дну посуду, а готовий салат – набирати виделкою.

Зваріть яйця, охолодіть і почистьте. Відділіть білки від жовтків і натріть їх окремо на крупній тертці. Так само натріть сир. Якщо смужки моркви по-корейськи надто довгі, трохи вкоротіть їх ножем – так салат буде зручніше ділити на порції.

Викладіть курку першим шаром і змастіть майонезом. Додайте моркву по-корейськи, а зверху – ще трохи соусу. Наступний шар – сир: змастіть його майонезом, викладіть білки й нанесіть тонкий шар соусу. Завершіть салат тертими жовтками, рівномірно розподіливши їх по поверхні.

За бажанням прикрасьте салат зеленню, зернами гранату або підсмаженими й подрібненими волоськими горіхами.

Салат "Буніто" можна прикрасити зеленню. Скріншот foodblog_kristi/Instagram

Як зробити салат смачним і подати його

Наносьте майонез тонким шаром, не збирайте його у великих кількостях, щоб не перебити смак курки й сиру. Для зручності видавіть соус сіточкою, а потім обережно розрівняйте ложкою. Якщо в моркві багато рідини, дайте їй стекти: так нижній шар не стане водянистим. Розподіляйте продукти рівномірно, але не утрамбовуйте їх надто сильно.

Авторка рецепту радить поставити готовий салат у холодильник щонайменше на 2–3 години.

На щодень зберіть "Буніто" в салатнику, бажано прозорому, щоб крізь нього було видно різнокольорові шари. Для святкового столу скористайтеся кулінарним кільцем на пласкій тарілці або викладіть складники шарами в порційні креманки.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом салату з картоплі, сиру та солоного огірка.