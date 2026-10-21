Навіщо господарки зберігають старі зубні щітки? Топ-6 способів подарувати їм друге життя

Дайте цьому інструменту другий шанс

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Заміна зубної щітки кожні 2-3 місяці – це відоме правило гігієни, про яке твердять стоматологи. Однак знос щетини для догляду за зубами зовсім не означає, що річ перетворилася на сміття.

Завдяки компактному розміру, зручній ручці та густому ворсу звичайна зубна щітка може стати в пригоді в побуті. Однак для початку треба ретельно вимити її з милом та продезінфікувати антисептиком чи окропом, повідомляє "Телеграф".

1. Очищення міжплиткових швів та сантехніки

Міжплиткові шви на кухні та у ванній кімнаті – одне з найпроблемніших місць під час прибирання. Там швидко накопичується бруд, наліт і пліснява, а звичайна губка просто не здатна проникнути у вузькі канавки. Зубна щітка з невеликою кількістю крему чи соди легко справляється з цим завданням, повертаючи швам первозданний вигляд. Також вона незамінна при чищенні стиків біля основи кранів та змішувачів, де часто утворюється вапняний наліт.

Очищення міжплиткових швів/Фото: ШІ

2. Догляд за побутовою технікою

Кухонна техніка рясніє важкодоступними куточками:

Ущільнювачі холодильника: У гумових складках постійно накопичуються крихти та волога.

У гумових складках постійно накопичуються крихти та волога. Фільтри та відсіки: Сітки витяжок, лотки для прального порошку, грати кухонних терезів.

Сітки витяжок, лотки для прального порошку, грати кухонних терезів. Кавомашини та тостери: Маленька головка щітки дозволяє легко змахнути крихти та залишки меленої кави з вузьких отворів.

Догляд за побутовою технікою/Фото: ШІ

3. Чищення клавіатури та дрібної електроніки

Між клавішами ноутбука або стаціонарної клавіатури з часом неминуче збирається пил, дрібне сміття та крихти. Суха зубна щітка з м’яким ворсом чистить клавіатуру швидко і без ризику пошкодити контакти. Головне — тримати пристрій трохи під нахилом. Також з її допомогою зручно очищати динаміки смартфона та роз’єми для заряджання.

Чищення клавіатури та дрібної електроніки/Фото: ШІ

4. Порятунок улюбленого взуття

Зубна щітка — ідеальний інструмент для догляду за взуттям.

Біла підошва: Нанесіть трохи зубної пасти або гелю на щітку і пройдіться по ранту підошви — вона знову стане білою.

Нанесіть трохи зубної пасти або гелю на щітку і пройдіться по ранту підошви — вона знову стане білою. Замша: Суха щітка допомагає акуратно підняти ворс і видалити засохлий бруд.

Суха щітка допомагає акуратно підняти ворс і видалити засохлий бруд. Протектори: Дрібне каміння і забруднений бруд у підошві легко видаляються жорсткою щетиною.

Порятунок улюбленого взуття/Фото: ШІ

5. Повернення блиску ювелірним прикрасам

Недорогі срібні та золоті вироби, особливо ланцюжки та кільця з різьбленими елементами або камінням, згодом темніють від контакту зі шкірою. Замочіть прикраси в теплому мильному розчині з додаванням кількох крапель нашатирного спирту, а потім м’яко почистіть старою зубною щіткою. Результат вас приємно здивує.

Повернення блиску ювелірним прикрасам/Фото: ШІ

6. Помічник на кухні

Щітка відмінно підходить для миття кухонного приладдя з дрібним рельєфом: терок для сиру та овочів, ситечок для чаю, вінчиків та фігурних форм для випічки. Звичайна губка швидко рветься о гострі краї тертки, тоді як щітка очищає дрібні отвори за лічені секунди.

Помічник на кухні/Фото: ШІ

Раніше "Телеграф" повідомляв, що різноколірні щетинки на зубних щітках роблять не лише для того, щоб вони виглядали привабливішими. У цього є цілком практичне призначення.