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Переїзд з Києва до Чернівців на зиму: скільки коштує житло та що варто знати про місто

Автор
Галина Михайлова
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Маленький Відень"" із великими незручностями
Маленький Відень"" із великими незручностями. Фото Колаж "Телеграфу"

Затори, переповнені школи та непроста дорога з Києва можуть стати несподіваними мінусами міста

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Плануючи переїзд до Чернівців на зиму, закладайте в бюджет оренду й будьте готові до певних незручностей. Історична столиця Буковини розташована на річці Прут і для столичних відвідувачів може здатись неймовірно малим — тут живе трохи більше ніж 264 тисяч осіб.

Тож і ринок нерухомості тут не дуже жвавий. На одній із популярних платформ для пошуку нерухомості усього близько сотні оголошень про оренду — і будинків, і квартир разом. Та винайняти тут дешеве житло годі й сподіватись, звісно, якщо є вимоги до наявності зручностей. Найдешевші варіанти часто поступаються комфортом.

Ціни на оренду в Чернівцях

За квартири часто платять у валюті. Під час заселення зазвичай потрібно внести оплату за перший місяць, комісію в розмірі 100% місячної оренди та гарантійний (страховий платіж) такого самого розміру. Отже, на старті знадобиться сума, що дорівнює трьом місячним ставкам. Однокімнатні квартири стартують від 7 000–11 000 грн.

Найдешевші квартири в Чернівцях
Найдешевші квартири в Чернівцях/ OLX

Часто це квартири в старих будинках. Є й новобудови, але в них квартири стартують від 13-15 тисяч гривень. За цю ж ціну можна винайняти квартиру в старому будинку, але з ремонтом.

Сучасний будинок в Чернівцях
Новобудова в Чернівцях/ Суспільне

Для зимового проживання важливі і комфорт, і побутова безпека. У дешевих квартирах та будинках часто немає туалету й ванної кімнати, а іноді – навіть постійного опалення. Будинки, особливо в не дуже гарному стані, можна знайти від 4 000-5 000 грн. За ці гроші можна винайняти дачний будиночок чи по суті флігель без зручностей. Чим ближче до центру та кращі умови, тим вища ціна.

Найдешевші будинки в Чернівцях в оренду
Найдешевші будинки в Чернівцях в оренду/ OLX

Орендувати будинок в гарному стані можна від 20 тисяч гривень. Таунхаус — від 35 тисяч.

"Маленький Відень" із транспортними та освітніми проблемами

Чернівці відомі європейською архітектурою та мультикультурною історією.Через австрійську забудову його називають "маленький Відень". Головна архітектурна пам’ятка міста – колишня Резиденція митрополитів Буковини і Далмації, внесена до списку спадщини ЮНЕСКО. Та не краєвидами одними славиться місто.

Ті, хто переїхав до Чернівців звертають увагу на незручну транспортну інфраструктуру, затори й зношені міські комунікації. Родинам із дітьми доведеться зважати ще на одну особливість: заклади освіти часто переповнені, особливо в нових житлових масивах зі зручною інфраструктурою. Переповненість вже вплинула на якість, принаймні шкільного харчування — у вересні 2026 року у одному міських ліцеїв спалахнув скандал дітям дали цілу моркву, сливи, шматок хліба та сирну запіканку в одноразовому посуді, замість нормального обіду.

Ще один мінус Чернівців — розташування. До них непросто доїхати поїздом чи автобусом (зі столиці курсує два поїзди, які їдуть понад 11 годин), а дорога машиною займатиме понад сім. Проте з огляду на безпеку це, скоріше, плюс.

Дорога з Києва до Чернівців - понад 550 км
Дорога з Києва до Чернівців - понад 550 км

Чи безпечно в Чернівцях

Чернівці та Чернівецька область вважаються тиловими, та все одно тут час від часу лунають тривоги через російські дрони та ракети. Ворог намагається атакувати об'єкти енергетики на Дністрі, тож в регіоні чують вибухи. Найбільш трагічний удар був у липні 2025 — ворог поцілив по житлових та адмінбудинках.

Раніше "Телеграф" розповідав про особливості переїзду на зиму до Хмельницького та чим може бути цікаве переміщення в Житомир. Кожне місто має свої особливості.

Теги:
#Чернівці #Зима #Переїзд