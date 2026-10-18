Нетипова для України: які таємниці приховує садиба Валевських на Рівненщині
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Історія назви маєтку пов’язана з коротким шлюбом його власниці
На околиці Гощі на Рівненщині збереглася садиба Валевських – незвична для України будівля у стилі швейцарського шале. Мансарда, дерев’яний декор і фасад з елементами фахверка вирізняють її серед інших маєтків. Та за цією архітектурою стоять ще й історія родини Ленкевичів, суперечки навколо старої світлини та знахідки, які вказують на давній замок.
Чим особлива садиба серед англійського парку
Маєток постав наприкінці XVIII – на початку XIX століття. Як пише UKRAINE PLANET, у 1840-х роках родина Валевських перебудувала його в дусі шале – альпійського будинку з мансардою. Тут цей стиль поєднали з місцевими архітектурними традиціями: фасад отримав фахверкові елементи та дерев’яні декоративні деталі.
Навколо садиби розкинувся найбільший на Рівненщині парк англійського типу площею близько 7 га. У ньому ростуть понад 30 видів дерев і чагарників. Серед каштанів та ясенів є й гінкго, яке часто називають "динозавровим деревом".
Чому назва Валевських викликає суперечки
Садибу збудувала родина шляхтичів Ленкевичів. Перша згадка про неї датована 1840 роком. Останньою власницею маєтку була Октавія Валевська, уроджена Ленкевич.
"Октавія Ленкевич вийшла заміж за Валевського. В результаті Октавія тільки три дні була заміжня і п’ять років був процес розірвання шлюбу в ті часи. Наші історики, краєзнавці, стверджують і наголошують, що назву потрібно змінювати, оскільки це все-таки садиба Ленкевичів", – розповіла "Суспільному Рівне" начальниця відділу культури, молоді, спорту та туризму Гощанської селищної ради Марина Кузмічова.
Після виїзду Октавії за кордон у будівлі працював польський військкомат. У радянський період вигляд будинку суттєво змінили: фасад закрили плиткою, а приміщення переробили під державні установи. Деякий час там розміщувалися райвиконком, відділ соціального забезпечення та бібліотека. Через перебудови садиба втратила чимало первісних архітектурних деталей.
Що археологи знайшли під вежею
У 2024 році на території садиби організували розкопки. Поштовхом стала стара фотографія з Рівненського обласного краєзнавчого музею. На ній видно вежу та еркер, яких тепер немає. Краєзнавці сперечалися, чи справді знімок зробили в Гощі. Архітектори, які працюють над проєктом реконструкції, замовили дослідження, щоб з’ясувати, чи існувала прибудована капличка-вежа.
За три дні археологи виявили її фундамент, а під ним – ймовірний замковий рів. У ньому знайшли рештки корови та пічні кахлі XVIII століття з білим і синім декором.
Наразі садиба знаходиться у занепалому стані. Є ризик, що вона повністю зруйнується.
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