Нетипова для України: які таємниці приховує садиба Валевських на Рівненщині

Історія назви маєтку пов’язана з коротким шлюбом його власниці

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На околиці Гощі на Рівненщині збереглася садиба Валевських – незвична для України будівля у стилі швейцарського шале. Мансарда, дерев’яний декор і фасад з елементами фахверка вирізняють її серед інших маєтків. Та за цією архітектурою стоять ще й історія родини Ленкевичів, суперечки навколо старої світлини та знахідки, які вказують на давній замок.

Чим особлива садиба серед англійського парку

Маєток постав наприкінці XVIII – на початку XIX століття. Як пише UKRAINE PLANET, у 1840-х роках родина Валевських перебудувала його в дусі шале – альпійського будинку з мансардою. Тут цей стиль поєднали з місцевими архітектурними традиціями: фасад отримав фахверкові елементи та дерев’яні декоративні деталі.

Навколо садиби розкинувся найбільший на Рівненщині парк англійського типу площею близько 7 га. У ньому ростуть понад 30 видів дерев і чагарників. Серед каштанів та ясенів є й гінкго, яке часто називають "динозавровим деревом".

Гоща. Садиба Валевських. Фото: Рівне 1

Чому назва Валевських викликає суперечки

Садибу збудувала родина шляхтичів Ленкевичів. Перша згадка про неї датована 1840 роком. Останньою власницею маєтку була Октавія Валевська, уроджена Ленкевич.

Октавія Валевська-Ленкевич на портреті XVIII століття. Фото: Район.Гоща

"Октавія Ленкевич вийшла заміж за Валевського. В результаті Октавія тільки три дні була заміжня і п’ять років був процес розірвання шлюбу в ті часи. Наші історики, краєзнавці, стверджують і наголошують, що назву потрібно змінювати, оскільки це все-таки садиба Ленкевичів", – розповіла "Суспільному Рівне" начальниця відділу культури, молоді, спорту та туризму Гощанської селищної ради Марина Кузмічова.

Садиба Валевських. Фото: Рівняни

Після виїзду Октавії за кордон у будівлі працював польський військкомат. У радянський період вигляд будинку суттєво змінили: фасад закрили плиткою, а приміщення переробили під державні установи. Деякий час там розміщувалися райвиконком, відділ соціального забезпечення та бібліотека. Через перебудови садиба втратила чимало первісних архітектурних деталей.

Садиба Валевських. Фото: Рівне 1

Що археологи знайшли під вежею

У 2024 році на території садиби організували розкопки. Поштовхом стала стара фотографія з Рівненського обласного краєзнавчого музею. На ній видно вежу та еркер, яких тепер немає. Краєзнавці сперечалися, чи справді знімок зробили в Гощі. Архітектори, які працюють над проєктом реконструкції, замовили дослідження, щоб з’ясувати, чи існувала прибудована капличка-вежа.

Кахля, яку знайшли під час археологічних розкопок в Гощі. Фото: Марина Кузмічова/Суспільне

За три дні археологи виявили її фундамент, а під ним – ймовірний замковий рів. У ньому знайшли рештки корови та пічні кахлі XVIII століття з білим і синім декором.

Садиба Валевських. Фото: Рівне 1

Наразі садиба знаходиться у занепалому стані. Є ризик, що вона повністю зруйнується.

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