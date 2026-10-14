Не просто розкішна садиба: чим особливий напівзруйнований "замок" під Києвом

У стінах садиби кілька років працював дитячий санаторій

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Цегляний будинок із круглими вежами та парк з алеєю — садиба Штамма в Бучі більше схожа на невеликий замок, ніж на заміську дачу. Її збудували на початку XX століття для інженера залізниці Євгена Штамма. Садиба слугувала місцем відпочинку господаря та його родини, а в одній із будівель Штамм облаштував школу для сільських дітей.

Розповідаємо історію незвичайної садиби, яка сьогодні перебуває на межі зникнення.

Як з’явилася садиба Штамма

На початку XX століття будівництво залізниці дало поштовх розвитку дачних селищ в Ірпені, Бучі, Ворзелі та Немішаєвому. Після заснування залізничної лінії, на якій працював Євген Штамм, у 1903–1908 роках тут почали будувати заміські садиби.

Штамм був радником правління та інженером шляхів сполучення Києво-Ковельської лінії Південно-Західної залізниці. На хуторі Ястремщина біля Бучі він купив ділянку площею понад 19 гектарів. Близько 1909 року на ній збудували головний будинок площею 676 квадратних метрів і ще п'ять менших споруд. Навколо розбили парк.

Садибу спроєктували в неороманському стилі. Двоповерховий будинок із двома вежами нагадує мисливський замок. Головний фасад обрамляють круглі вежі з декоративними отворами у вигляді бійниць. Їх увінчують шатрові дахи, а під бійницями проходить ряд невеликих арок. Стіни прикрашені складним цегляним орнаментом.

Садиба Штамма у Бучі. Фото: Facebook.com/bucharada.gov.ua

Особливо вирізнялися вікна другого поверху: вони мають напівкруглі завершення та лиштви. Архітектура головного будинку зовсім не схожа на звичні заміські дачі того часу.

На території збереглися й господарські споруди. Через парк до головного фасаду веде пейзажна алея.

Будинок на теренах садиби. Rasal Hague/Wikipedia

Штамм облаштував школу для сільських дітей

Євген Штамм приїжджав до садиби відпочивати, а одну з будівель на території він відвів під школу для сільських дітей із небагатих родин.

Штамм жив у маєтку до 1917 року. Після приходу до влади більшовиків садибу націоналізували, а в її будівлях відкрили дитячий будинок.

Фото: Іван Биков/Wikinews

Після Другої світової війни тут продовжив роботу дитячий будинок. У 1982 році будівлі садиби капітально відремонтували, а потім передали комплекс дитячому санаторію "Дружний". Там лікувалися діти з психоневрологічними захворюваннями.

Колишня заміська резиденція на десятиліття стала закладом, де жили та лікувалися діти.

Один із найважчих епізодів в історії садиби стався в ніч на 14 січня 2004 року. У головному корпусі почалася пожежа: загорілася невимкнена електроплитка.

У будівлі перебували 23 дівчинки віком від 6 до 15 років. Чергова санітарка та медсестра допомогли евакуювати дітей і працівників. Десятьох дітей із легким отруєнням димом доправили до київської дитячої лікарні "Охматдит". Ще дві тринадцятирічні дівчинки отримали травми, рятуючись від вогню.

Вид на садибу Штамма зверху. Фото: landmarks.in.ua

Пожежа сильно пошкодила будівлю. Незабаром санаторій закрився, і садиба залишилася без колишнього призначення. З часом комплекс занепав: головний корпус втратив дах і міжповерхові перекриття, а територія заросла.

Який статус отримала садиба та що планували з нею зробити

У 2019 році Управління культури, національностей та релігій Київської обласної державної адміністрації наказом № 67 внесло садибу Штамма до переліку щойно виявлених об'єктів культурної спадщини.

У 2021 році Київська міська державна адміністрація розглядала можливість відновити будівлю та відкрити там медичний реабілітаційний центр для дітей. Бучанська міська рада була готова брати участь у фінансуванні проєкту. Реалізувати ці плани завадило повномасштабне вторгнення Росії.