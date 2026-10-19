Протеїновий бум у супермаркетах: з чого насправді роблять сирки з "АТБ" та "Сільпо"

Все більше продуктів отримують гордий напис "PROTEIN" на упаковці. Та чи означає це автоматично більше користі?

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Останнім часом у тренді все "протеїнове" — батончики, коктейлі, пудинги, млинці тощо. З'явилися і протеїнові глазуровані сирки. "Телеграф" вирішив придбати такі в "АТБ" та "Сільпо", щоб розібратися, що це таке, з чого робиться та навіщо потрібно.

Раніше ми вже досліджували звичайні глазуровані сирки і з'ясували, що в деяких з них взагалі майже нема кисломолочного сиру. Тож чим відрізняються протеїнові сирки?

Для порівняння ми взяли продукти з двох найбільших продуктових мереж України — глазурований сирок PRO MILK зі смаком ванілі з "АТБ" (23,6 грн) та кокосовий протеїновий сирок Feels Good Protein з "Сільпо" (22,99 грн по акції).

Протеїнові сирки Feels Good Protein з "Сільпо" (вгорі) та PRO MILK з "АТБ" (внизу)

Секрет, як сирки стають протеїновими

Щодо складу — одразу в очі кидається, що в обох сирках — гарний вміст кисломолочного сиру: 40% у сирку з "АТБ" і 42,6% у сирку з "Сільпо". Також у складі обох концентрат сироваткового білка (близько 13%) — це "швидкий" білок, який отримують із рідкої молочної сироватки, він має набір незамінних амінокислот і високу концентрацію BCAA. Глазур обох сирків зроблена з гідрогенізованої пальмоядрової олії, що є мінусом, у сирку з "АТБ" до того ж є в складі стабілізатори: модифікований крохмаль E1414 та альгінат натрію.

Протеїновий сирок PRO MILK з "АТБ" - склад та КБЖВ

Протеїновий сирок Feels Good Protein з "Сільпо" - склад та КБЖВ

Цікаво, що загальна калорійність протеїнових сирків становить близько 380 калорій на 100 г продукту, що більше, ніж у звичайних сирків — там цей показник становить близько 350 ккал. Проте в розрахунку на один сирок це виходить у середньому 137 проти 126 ккал, що є невеликою різницею. При цьому у звичайному сирку вміст білка зазвичай становить 1,5–3 г на весь сирок, у той час як у протеїнових версіях цей показник — 7–8 г.

За смаком та текстурою протеїнові сирки не сильно відрізняються від звичайних, хоча кокосовий сирок з "Сільпо" особисто мені сподобався більше.

Протеїнові сирки з "АТБ" та "Сільпо" в розрізі

Кому потрібні такі десерти та чи є в них сенс?

Аналіз складу показав, що протеїнові сирки загалом майже такі самі, як і звичайні — просто мають більший вміст білка за рахунок додавання білкового концентрату.

Також важливо, що за ціною вони майже не відрізняються від сирків "Ферма", "Фанні", "Волошкове поле", "Дольче", тож у цьому випадку не йдеться про "націнку за протеїн", яку часто можна бачити на товарах з підвищеним вмістом білка.

Але варто і розуміти, що 7–8 г білка, що містить один сирок — це насправді зовсім небагато, якщо порівнювати з денною нормою. Тому такі протеїнові сирки варто скоріше розглядати просто як смачний перекус — як для тих, хто стежить за денним КБЖВ, так і для всіх інших.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" перевіряв, з чого роблять ті самі "хімозні" рулети з "АТБ" і "Сільпо".