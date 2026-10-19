У "АТБ" з’явилася незвичайна річ для оригінальних колекціонерів (фото)

Товар випущено в обмеженій кількості

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У торгівельній мережі вже продають нову модель брендованих фур із лімітованої серії "АТБ truck". Акційна ціна у магазинах складає близько 159 гривень.

Відповідне фото українка під ніком @nastiagara опублікувала у Threads. "Хто збирає ці брендовані машинки, в "АТБ" новинка", — написала вона.

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Брендована вантажівка "АТБ truck". Фото: Threads

Варто зазначити, що ця колекційна іграшкова вантажівка має кілька особливостей. Модель витримана у фірмових кольорах "АТБ". Кабіну, передню та задню частини тенту доповнює чорно-білий картатий візерунок, що нагадує перегоновий прапор. Машинка продається в чорній коробці з великим написом "АТБ truck" та прозорим віконцем, обрамленим таким же картатим малюнком.

За акцією вантажівка коштує близько 159 гривень, тоді як звичайна вартість становить 219 гривень. Модель випускають обмеженою серією та пропонують у рамках акційних чи сезонних оновлень асортименту, тому її швидко розкуповують.

До речі, брендовані іграшкові машинки та фури з логотипом "АТБ" є реалістичними зменшеними копіями фірмових вантажівок та фур супермаркетів "АТБ".

З таких моделей збирають цілі колекції, тому їх швидко розбирають. А після закриття продажу фури продають у мережі набагато дорожче за початкову ціну.

Нагадаємо, 14 жовтня, у торгівельній мережі "АТБ" розпочалася нова акція. У продажу з’явилися набори стікерів із зображенням супергероїв Всесвіту DC – учасників "Ліги справедливості".