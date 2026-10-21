Декабрь без снега и затяжной старт: зима в Украине будет необычной

Одной из причин называют сильный Эль-Ниньо

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Зима 2026–2027 годов в Европе может быть менее снежной, чем прогнозировали раньше. В декабре в Украине вместо устойчивого снежного покрова возможны дожди, мокрый снег, туманы и слякоть.

Об этом говорят данные мультимодельного анализа, опубликованного экспертами Severe Weather Europe и европейской службой Copernicus Climate Change Service (C3S). Они сопоставили прогнозы шести глобальных метеомоделей.

Почему зима может быть малоснежной

Одной из причин называют сильный Эль-Ниньо. При этом климатическом явлении температура поверхностных вод в экваториальной части Тихого океана становится выше обычной. Это влияет на движение воздушных масс и погоду в разных регионах мира.

Согласно анализу, ни одна из шести моделей не прогнозирует в декабре количество снега выше нормы в Восточной и Центральной Европе.

Погода в Украине в декабре. Инфографика: ИИ / "Телеграф"

Чего ждать в Украине

В западных, центральных и южных областях Украины в декабре может не сформироваться устойчивый снежный покров. Вместо привычных зимних пейзажей вероятны туманы, мокрый снег с дождем и слякоть.

Это не значит, что в декабре снега совсем не будет. Он может выпадать реже или быстро таять, не образуя устойчивого покрова.

Сезонные прогнозы не позволяют точно определить, какая погода будет в конкретном городе в определенный день. По мере приближения зимы оценки могут измениться.

Как сообщал "Телеграф", в сентябрьском бюллетене американских климатологов указано, что на востоке экваториальной части Тихого океана температурная аномалия превысила +3 °C. Такой прогрев поверхностных вод связан с Эль-Ниньо. Климатическая служба Copernicus отмечает, что влияние Эль-Ниньо на погоду в Европе обычно заметнее зимой. Поэтому это явление важно учитывать как сезонный фон, обсуждая малоснежное начало зимы. Однако вероятность сильной океанической аномалии, которую специалисты оценивают более чем в 90%, не гарантирует тёплую зиму в Украине и сама по себе не доказывает, что снега будет меньше.