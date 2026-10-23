Російський Metro передав мільярд військовим Путіна: хто ним керує та як компанія працює в Україні

Компанія досі не пішла з Росії

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Російський підрозділ міжнародної торговельної групи METRO AG передав 1 млрд рублів фонду "Народный фронт. Все для Победы!", який збирає допомогу для російських військових. Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на представників фонду.

Кошти планують спрямувати на закупівлю транспорту, систем зв’язку та розвідки й обладнання для боротьби з безпілотниками. "Телеграф" розповість, що змінилося в управлінні російським бізнесом Metro та яка позиція в українського підрозділу компанії.

Що відбувається з Metro у Росії

Metro працює на російському ринку з 2001 року. За даними міжнародної групи METRO AG, у країні діють 91 гуртовий торговельний центр мережі, де працюють близько 9 тисяч співробітників.

У вересні 2026 року METRO AG повідомила, що російська влада на підставі указу №302 запровадила тимчасове примусове управління щодо її російського бізнесу. Міжнародна група формально зберегла право власності на російський підрозділ, але втратила оперативний контроль над його діяльністю.

Управління передали компанії "УК Торг РУС", яка належить генеральному директору METRO Russia Йоганнесу Толі. У METRO AG заявили, що аналізують наслідки рішення російської влади для міжнародної групи.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року METRO AG повідомляла про заходи зі скорочення зв’язків між російським бізнесом і міжнародною групою. Проте про повний вихід із російського ринку компанія не оголошувала.

Головний офіс Metro Group

Яка позиція METRO Україна

Українська команда METRO засуджує російську агресію та від перших днів повномасштабного вторгнення закликає штаб-квартиру компанії припинити діяльність у Росії.

"На жаль, METRO AG все ще залишається в Росії. Водночас позиція української команди є та буде незмінною — МЕТRО має піти з російського ринку", — йдеться в заяві METRO Україна.

Український підрозділ продовжує роботу, забезпечує постачання продуктів і товарів першої необхідності та підтримує благодійні ініціативи. За даними компанії, у 2025 році вона сплатила до державного бюджету України понад 2,239 млрд грн податків.

METRO Україна

Яку допомогу надає METRO в Україні

За інформацією METRO Україна, від початку повномасштабного вторгнення до 1 квітня 2026 року загальний обсяг благодійної допомоги компанії перевищив 79,4 млн грн. Серед напрямів підтримки — допомога благодійним організаціям, медичним закладам і військовим частинам.

Компанія також співпрацює із Superhumans Center. У межах партнерства METRO передала 36 млн грн на протезування українців, які постраждали внаслідок війни. За даними компанії, допомогу отримали 29 людей.

Раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни продовжують удари по "Епіцентрах".