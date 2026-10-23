Домашні їстимуть її ложками: як приготувати намазку з тунця

Закуску можна подати з улюбленим хлібом або хрусткими тостами

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Із консервованого тунця, варених яєць і свіжого огірка вийде швидка намазка для сніданку чи перекусу. Риба робить її ситною, яйця додають ніжності, а огірок – свіжості й легкої хрусткості. Крем-сир поєднує інгредієнти та допомагає досягти однорідної консистенції. Намазку зручно подавати з хлібом або хрусткими тостами.

Для приготування потрібно лише кілька продуктів, а часу знадобиться небагато.

Які інгредієнти потрібні для намазки

Для рецепта знадобляться 1 банка консервованого тунця, 3 варені яйця, 1 свіжий огірок і 1,5–2 ст. л. крем-сиру. Такі пропорції фудблогерка Ірина Димитрова наводить на своїй сторінці в Instagram.

Сіль і мелений чорний перець додайте до смаку. Для подачі підготуйте улюблений хліб або хрусткі тости.

Як приготувати намазку з тунця

Злийте рідину з банки, а тунець розімніть виделкою. Варені яйця наріжте дрібними кубиками й додайте до риби.

Очистьте свіжий огірок від шкірки. Наріжте його дрібними кубиками, як яйця, і змішайте з рештою інгредієнтів.

Намазка з тунця, яєць і огірка підійде для швидкого сніданку чи перекусу. Скріншот iriska_dimitrova/Instagram

Додайте крем-сир, сіль і мелений чорний перець до смаку. Добре перемішайте.

Готову намазку подавайте з хлібом або хрусткими тостами.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати намазку із оселедця, яка за смаком нагадує ікру.