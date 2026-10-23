Домашні їстимуть її ложками: як приготувати намазку з тунця
- Автор
-
- Дата публікації
-
Закуску можна подати з улюбленим хлібом або хрусткими тостами
Із консервованого тунця, варених яєць і свіжого огірка вийде швидка намазка для сніданку чи перекусу. Риба робить її ситною, яйця додають ніжності, а огірок – свіжості й легкої хрусткості. Крем-сир поєднує інгредієнти та допомагає досягти однорідної консистенції. Намазку зручно подавати з хлібом або хрусткими тостами.
Для приготування потрібно лише кілька продуктів, а часу знадобиться небагато.
Які інгредієнти потрібні для намазки
Для рецепта знадобляться 1 банка консервованого тунця, 3 варені яйця, 1 свіжий огірок і 1,5–2 ст. л. крем-сиру. Такі пропорції фудблогерка Ірина Димитрова наводить на своїй сторінці в Instagram.
Сіль і мелений чорний перець додайте до смаку. Для подачі підготуйте улюблений хліб або хрусткі тости.
Як приготувати намазку з тунця
Злийте рідину з банки, а тунець розімніть виделкою. Варені яйця наріжте дрібними кубиками й додайте до риби.
Очистьте свіжий огірок від шкірки. Наріжте його дрібними кубиками, як яйця, і змішайте з рештою інгредієнтів.
Додайте крем-сир, сіль і мелений чорний перець до смаку. Добре перемішайте.
Готову намазку подавайте з хлібом або хрусткими тостами.
Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати намазку із оселедця, яка за смаком нагадує ікру.