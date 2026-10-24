Тільки твої думки та білий аркуш. Чому друкарська машинка набирає популярності серед молоді

Молоде покоління проявляє все більше інтересу до пристроїв без постійного підключення до інтернету

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Серед молоді повертається мода на друкарські машинки. Колись вони поступилися комп’ютерам, а тепер приваблюють можливістю створювати текст на папері.

"Телеграф" розповідає, чому молоді люди зацікавилися пристроєм, який, здавалося б, назавжди пішов у минуле. Річ у тім, що написане на телефоні чи ноутбуці можна побачити на екрані, а результат друкування на машинці одразу взяти в руки. Сам процес допомагає відкласти екрани й зосередитися на словах.

Друкарська машинка робить роботу з текстом відчутною: натискаєш клавішу – і на аркуші з’являється буква. Текст набуває фізичної форми просто під час роботи, а не після команди на друк документа. В цьому процесі є щось таке, що заворожує.

Друкарська машинка 8М, 1970 роки, СРСР. Фото: dryzidryky

Крім того, надруковане на машинці не стерти одним натисканням, як у текстовому редакторі. Через це уважніше ставишся до кожного наступного слова, а обмеження пристрою стають частиною творчого процесу.

Антикварна друкарська машинка. Фото: shafa.ua

Інтерес до друкарських машинок – частина ширшого захоплення пристроями без постійного підключення до інтернету. Серед молоді набувають популярності телефони з обмеженим набором функцій, вінтажні камери й MP3-плеєри.

Покоління, що виросло "у смартфоні" цікавиться пристроями, які не роблять тебе постійно доступним. Під час друкування на машинці немає сповіщень, браузера чи перемикання між застосунками. Вона виконує одне завдання й тим самим допомагає автору повністю зосередитися на творчості. Тільки ти, твої думки, білий аркуш та друкарська машинка.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому молодь "полює" на радянські кавомолки. По-перше, молоти каву вручну – медитативний процес, а по-друге – для цього не потрібна електрика, що актуально через перебої зі світлом.