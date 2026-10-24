Только твои мысли и белый лист. Почему печатная машинка набирает популярности среди молодежи

Молодое поколение проявляет все больше интереса к устройствам без постоянного подключения к интернету

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Среди молодежи возвращается мода на печатные машинки. Когда-то они уступили место компьютерам, а теперь привлекают возможностью создавать текст на бумаге.

"Телеграф" рассказывает, почему молодые люди заинтересовались устройством, которое, казалось бы, навсегда ушло в прошлое. Дело в том, что написанное на телефоне или ноутбуке можно увидеть на экране, а результат печати на машинке сразу взять в руки. Сам процесс помогает отложить экраны и сосредоточиться на словах.

Пишущая машинка делает работу с текстом ощутимой: нажимаешь клавишу – и на листе появляется буква. Текст приобретает физическую форму прямо во время работы, а не после команды на печать документа. В этом процессе есть что-то завораживающее.

Печатная машинка 8М, 1970 годы, СССР. Фото: dryzidryky

Кроме того, напечатанное на машинке не стереть одним нажатием, как в текстовом редакторе. Поэтому внимательнее относишься к каждому следующему слову, а ограничения устройства становятся частью творческого процесса.

Антикварная печатная машинка. Фото: shafa.ua

Интерес к печатным машинкам – часть более широкого увлечения устройствами без постоянного подключения к интернету. Среди молодежи приобретают популярность телефоны с ограниченным набором функций, винтажные камеры и MP3-плееры.

Поколение выросшее "в смартфоне" интересуется устройствами, которые не делают тебя постоянно доступным. Во время печати на машинке нет уведомлений, браузера или переключения между приложениями. Она выполняет одну задачу и тем самым помогает автору полностью сосредоточиться на творчестве. Только ты, твои мысли, белый лист и печатная машинка, которая делает их осязаемыми.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему молодежь "охотится" на советские кофемолки. Во-первых, молоть кофе вручную – медитативный процесс, а во-вторых – для этого не нужно электричество, что актуально из-за перебоев со светом.