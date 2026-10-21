Цей посуд був колись чи не в кожного: молодь божеволіє через рибки-чарочки (фото)

Який незвичайний посуд прикрашав домашні серванти

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Біла рибка із синіми плавниками та маленькими чарочками — посуд, який багато хто пам’ятає з дитинства. Такі набори стояли у сервантах у батьків і бабусь, часто поруч із кришталем та святковими келихами.

Але рибкою асортимент не обмежувався: були ще фігурні глечики, цукорниці та маслянки, які сьогодні теж можна зустріти серед вінтажних речей. "Телеграф" розповість, за скільки сьогодні можна придбати цей посуд.

Та сама рибка з чарочками

Велика риба, оточена маленькими чарочками, — мабуть, один із найвпізнаваніших предметів такого посуду. Її рідко використовували за призначенням: зазвичай набір просто стояв за склом серванта й чекав на особливу нагоду.

На OLX такий комплект із синьою рибою, позолоченими деталями та чарочками можна придбати за 1 100 грн.

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Маслянка-корова та глечик-півень

Серед незвичайних виробів є маслянка у формі корови. Біла керамічна фігурка лежить на підставці, а її корпус прикрашений синіми квітами. За такий предмет продавець на OLX просить 2 400 грн.

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Інший цікавий лот — глечик у формі півня за 2 010 грн. У нього вигнутий корпус, ручка у вигляді хвоста та синій квітковий орнамент. Такий посуд складно назвати непомітним: навіть серед інших речей на полиці він одразу привертає увагу.

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Цукорниця-яблуко та блюдо з квітами

Не всі вироби мають вигляд тварин. Наприклад, на OLX продають цукорницю у формі яблука з кришкою-листочками за 245 грн. Округлий корпус прикрашений великим синім візерунком.

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Є й овальне блюдо з хвилястими краями та квітковим розписом. Його виставили за 1 130 грн. А за порцелянову миску з кришкою та насиченим синім орнаментом продавець хоче отримати 1 500 грн.

Оголошення на OLX

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Статуетки, чарки та маленька рибка

Серед оголошень є також набір декоративних статуеток за 500 грн. Серед них — фігурки людей і лева, а також свічники. Усі вони виконані у світлій гамі з характерними синіми деталями.

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Пару квадратних посудин із двома маленькими чарками продають за 730 грн. А невелику ікорницю у формі рибки можна придбати за 990 грн.

Оголошення на OLX

Оголошення на OLX

Сьогодні такий посуд може отримати друге життя й знову стати окрасою столу. Рибка з чарочками, незвичайний глечик чи цукорниця-яблуко додадуть сервіруванню вінтажного шарму й точно привернуть увагу гостей. А для когось це ще й можливість повернути до свого дому річ, яка нагадує про дитинство.

Раніше "Телеграф" розповідав, як за пару хвилин відрізнити справжню порцеляну.