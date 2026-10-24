В "Сільпо" незвично посортували гарбузи: що зробили і навіщо (фото)
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Скоро Геловін — "наймоторошніше" свято року
У "Сільпо" відреагували на прохання клієнтки та зробили цікаві пояснення до гарбузів, що є у продажу. Наближається Геловін, до якого традиційно роблять декорації з гарбузів і мережа поставилася з розумінням до цієї традиції.
Користувачка соцмережі Threads розповіла, що одна з клієнток поскаржилася, що незрозуміло який гарбуз на прилавку на декор, а який в кашу брати. В "Сільпо" відреагували й навіть зробили окрему інструкцію до кожного сорту гарбуза.
Тепер поруч з прилавками з гарбузами стоять спеціальні банери з описом кожного з сортів та вказанням, як його краще використовувати.
Наприклад, вказано, що гарбуз "Хоккайдо" має солодкуватий, із горіхово-каштановими нотками смак. Він найкраще підійде для запікання, густих супів-пюре, рагу.
Гарбуз "Джамбук" — соковитий, із приємними горіховими нотками. Його радять використовувати для крем-супів, пюре, начинок, запікання скибочками.
Є й декоративні гарбузи — у них незвичайні форми, яскраві кольори та оригінальні візерунки. Вони підходять для осіннього декору, прикрашання інтер'єру та святкових композицій. У примітці зазначено, що такі гарбузи не призначені для споживання, якщо сорт не підтверджений як їстівний.
Є й окремі декоровані прилавки, де продають гарбузи для декору. Вони виглядають дуже атмосферно.
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