Не просто маринована капуста: як приготувати салат "Провансаль"

Ароматна й соковита овочева закуска

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Капуста "Провансаль" – маринована закуска, яка доповнить будь-яке меню. Овочі зберігають корисні властивості, а капуста виходить соковитою та хрусткою. Смак у неї цікавіший, ніж у капусти без добавок. У цьому рецепті до моркви та солодкого перцю додають кисло-солодке яблуко. Воно надає закусці легкого фруктового аромату та м’якого смаку.

Що знадобиться для капусти "Провансаль"

На 1 кг білокачанної капусти візьміть 100 г моркви, 100 г червоного солодкого перцю, одне кисло-солодке яблуко, два зубчики часнику та 30 г свіжої зелені селери. Рецептом поділилася авторка кулінарного YouTube-каналу Катерина Бобилєва. Червоний перець надає готовій закусці яскравого кольору та додає смаку.

Для маринаду знадобляться 150 мл води, 50 мл 9%-го оцту, 50 мл рослинної олії, 60 г цукру та 25 г солі. Із прянощів підготуйте чайну ложку суміші перцю горошком, два невеликі лаврові листки та бутон гвоздики. Також знадобляться глибока миска для овочів і ємність, у якій капуста маринуватиметься під гнітом.

"Смак виходить дивовижно м’яким, із легким фруктовим ароматом, а оцет у маринаді зовсім не відчувається", – каже авторка рецепта.

Як нарізати овочі для закуски

Тонко нашаткуйте капусту ножем і перекладіть у велику миску. Що тонша соломка, то швидше вона просочиться маринадом. Моркву натріть на тертці для корейської моркви – так смужки будуть довгими. Якщо такої тертки немає, підійде звичайна велика.

Солодкий перець наріжте тонкою соломкою. Яблуко не подрібнюйте: шматочки мають відчуватися в готовій закусці, але встигнути промаринуватися. Часник наріжте тонкими пластинками або акуратною соломкою, не пропускайте через прес. Додайте все до капусти.

Обережно перемішайте овочі руками, не приминаючи їх.

Як приготувати маринад

Влийте в каструлю воду, оцет і олію. Додайте цукор, сіль, перець горошком, лаврове листя та гвоздику. Поставте каструлю на вогонь і доведіть маринад до кипіння: цукор і сіль мають повністю розчинитися. Поки він нагрівається, підготуйте зелень. Замість селери можна взяти будь-яку іншу улюблену зелень.

Половину зелені викладіть на дно ємності для маринування. Зверху покладіть овочеву суміш і накрийте рештою зелені. Зніміть маринад, що закипів, з вогню й одразу обережно залийте ним капусту. Накрийте пласкою тарілкою і поставте зверху гніт – наприклад, повну літрову банку.

Спочатку рідини буде мало, і вона не покриватиме овочі. Доливати її не потрібно: під гнітом капуста осяде й пустить сік. Залиште заготівлю на добу за кімнатної температури, а потім поставте в холодильник.

Закуску можна куштувати вже за добу, але за кілька днів її смак стане яскравішим і насиченішим.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати капусту по-корейськи.