Ніколи не крутіть стрілки назад: як правильно перевести механічний годинник

Для моделей із календарем важливий не лише час на циферблаті: неправильне налаштування може порушити зміну дати.

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Щоб перевести механічний годинник на годину назад, не обов’язково обертати стрілки у зворотному напрямку. Це також відповідає прикметі: кажуть, що повертати стрілки назад – до біди.

Спосіб налаштування залежить від механізму та наявності календаря. На одних моделях достатньо прокрутити стрілки вперед на 11 годин, на інших доведеться зробити оберт на 23 години, повідомляє "Телеграф".

Чому радять переводити стрілки вперед

Заборона крутити стрілки назад трапляється в народних прикметах, але технічні рекомендації пов’язані з будовою годинника. Як пояснює "ДЕКА", механічний годинник бажано переводити за годинниковою стрілкою, хоча більшість сучасних калібрів допускають нетривале обертання у зворотному напрямку.

Для годинників із календарем watch4you дає суворішу рекомендацію: обертання у зворотному напрямку може пошкодити задіяний механізм. На деяких калібрах без додаткових функцій стрілки можна трохи повернути назад, але бажаним напрямком усе одно вважають рух уперед. Тому дозвіл на зворотний рух поширюється не на всі механічні годинники.

Як перевести годинник на годину назад, не обертаючи стрілки у зворотному напрямку

Щоб налаштувати час, витягніть заводну головку до крайнього положення для переведення стрілок. Якщо годинник показує лише час і не має календаря чи інших додаткових функцій, прокрутіть стрілки вперед на 11 годин. На циферблаті з’явиться потрібний час – на годину менше за початковий.

Якщо годинник має календар, прокрутіть стрілки вперед на 23 години. Такий оберт потрібен, щоб зберегти правильне чергування денних і нічних годин. Якщо обмежитися 11 годинами, календар почне змінювати дату опівдні, а не опівночі.

Якщо потрібно перевести час на годину вперед, усе простіше: переведіть стрілки на одну годину. Після налаштування поверніть заводну головку у вихідне положення та щільно притисніть до корпусу.

Як поводитися із заводною головкою під час налаштування

Обертайте заводну головку плавно й невеликими рухами, не смикайте її. Витягуйте та повертайте на місце також без зусиль: необережне поводження може пошкодити різьбу. Особливо обережно потрібно поводитися з мініатюрними моделями.

Для точного налаштування часу watch4you радить витягувати головку, коли секундна стрілка перебуває на позначці 12, а потім звірити показання з точним часом в інтернеті. Якщо годинник має функцію зупинки секундної стрілки, її подальший запуск допоможе точніше синхронізувати час.

Перед налаштуванням ознайомтеся з оригінальною інструкцією саме до своєї моделі – таку рекомендацію також дає watch4you. Механізми мають свої особливості, тому порядок дій із головкою та допустимий напрямок обертання стрілок потрібно обирати з огляду на будову конкретного годинника.

Переведення стрілок назад до біди?

У народних прикметах переведення стрілок механічного годинника назад пов'язують із невдачами.

Затримка розвитку та повернення до минулих проблем: Вважається, що крутити стрілки назад означає залучати в життя старі помилки, "гальмувати" власне майбутнє і повертати з минулого невирішені конфлікти чи біди.

Вважається, що крутити стрілки назад означає залучати в життя старі помилки, "гальмувати" власне майбутнє і повертати з минулого невирішені конфлікти чи біди. Втрата енергії та удачі: Забобони свідчать, що така дія "повертає назад" життєвий годинник людини, закидаючи в життя застій, фінансові труднощі та погані настрої.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на 25 жовтня 2026 року о 4:00 годинники потрібно буде перевести на годину назад – на 3:00. Сезонне переведення часу в країні зберігається, попри плани його скасувати. Раніше Верховна Рада підтримала законопроєкт про відмову від переведення годинників, однак він так і не набув остаточної чинності. Тому механічні годинники та частину побутової техніки доведеться налаштувати вручну.