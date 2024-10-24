Багато хто припускається цієї помилки: як правильно перевести на зимовий час механічний годинник

Такі пристрої мають свою особливість

У ніч з 26 на 27 жовтня 2024 року о 4:00 стрілки годинників потрібно перевести на одну годину назад. Це буде останнє переведення часу в Україні.

"Телеграф" пояснює, як переводити час на механічних годинниках. Річ у тім, що в цьому випадку є одна особливість.

Зазвичай механізм годинника розрахований крутитись за годинниковою стрілкою. Через це прокручування стрілок у зворотному напрямку може з часом призвести до виходу його з ладу. Тому варто переводити такі годинники, прокрутивши їх за годинниковою стрілкою.

Прокручування проти годинникової стрілки може викликати надмірне зношування зубчастої передачі, набагато більше, ніж при нормальній роботі. Якщо порушувати правила встановлення часу на годиннику регулярно, це може негативно позначитися на загальному стані годинника. Навіть невелике прокручування стрілки назад призводить до зносу.

А от у наручному механічному годиннику з датою не можна обертати стрілки назад у процесі автоматичного переведення дати і дня тижня. Це здійснюється найчастіше з 21:00 до 04:00. В інших ситуаціях змінювати час на годиннику можна тоді, коли вам зручно.

Варто зазначити, що кожна модель годинника має свої особливості налаштування. Тому радимо заздалегідь ознайомиться з інструкцією до вашого хронометра.

Нагадаємо, Верховна Рада влітку 2024 року в цілому ухвалила законопроєкт №4201, який скасовує переведення часу з зимового на літній. Тобто цьогоріч українці мали робити це востаннє.

Проте зараз точної відповіді щодо 2025 року немає. Президент України Володимир Зеленський досі не підписав цей закон.

Раніше "Телеграф" розповідав о котрій буде темніти в Україні після переведення годинника на зимовий час.