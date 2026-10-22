"Бабусина" плитка знову в моді: цей узор стане трендом 2027 року

Ностальгічний образ потішить оточення в абсолютно новій ролі

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У 2027 році одним із трендів в оформленні ванних кімнат стане плитка з візерунком "правильна клітинка", або гінгем. Він нагадує про бабусині скатертини та сільські кухні.

Як пише ELLE, звичний текстильний візерунок тепер використовують на підлозі. Він створює м’якшу й затишнішу альтернативу контрастним геометричним покриттям.

Який вигляд має клітинка гінгем

Візерунок складається з невеликих або середніх квадратів, розташованих у чіткому порядку. Класичний гінгем утворюють два кольори, які накладаються один на одного, створюючи третій, проміжний відтінок. На плитці це нагадує переплетення кольорових ниток у тканині.

Наприклад, білі, світло-блакитні та сині квадрати утворюють ритмічну композицію з плавними переходами. Щоб зберегти ефект тканини, відтінки потрібно повторювати за певною схемою. Тому перед укладанням варто скласти повний план розкладки: якщо довільно чергувати три кольори, результат буде іншим.

Підлога в клітинку може стати виразним акцентом в оформленні ванної кімнати/Фото: ШІ

Які відтінки вибрати для ванної кімнати

Така підлога особливо гарно має вигляд на тлі простих світлих стін. Пудрово-рожеві, блідо-теракотові та молочно-білі квадрати поєднуються з однотонним оздобленням і тумбою з натурального дуба. Візерунок стане головним акцентом, але не перевантажить простір.

Блакитна гама додасть свіжості та середземноморського настрою. Шавлієво-зелений із кремовим створить спокійну палітру, близьку до природних кольорів. Коричневі та бежеві відтінки підійдуть для стриманішого інтер’єру. У традиційній ванній кімнаті клітинка підкреслить вінтажний характер, а в сучасній контрастуватиме з лаконічною сантехнікою.

Які відтінки вибрати для ванної кімнати/Фото: ШІ

Які відтінки вибрати для ванної кімнати/Фото: ШІ

Як використати візерунок у невеликому приміщенні

У компактній ванній кімнаті гінгем краще залишити на підлозі, а стіни оформити у світлих однотонних кольорах. Підвісна тумба, велике дзеркало та прозора душова перегородка допоможуть не закривати візерунок. Надто дрібна клітинка рябить в очах, а надто велика не дає розгледіти повторення візерунка на невеликій площі.

Затирку краще підібрати під один зі світлих відтінків плитки: контрастні шви створять додаткову сітку й відвертатимуть увагу від візерунка. Для підлоги потрібна керамічна плитка або керамограніт, які виробник призначив для такого використання та мають належну стійкість до ковзання. Плитки трьох відтінків мають збігатися за розміром, товщиною й обробкою країв.

Масштабний ремонт не обов’язковий. Клітинкою можна виділити частину стіни за раковиною або зону біля окремо розташованої ванни. А зрозуміти, чи пасуватиме візерунок до наявного інтер’єру, допоможуть душова шторка в клітинку, рушники або невеликий текстильний аксесуар.

Плитка в клітинку додасть ванній кімнаті затишного акценту/Фото: ШІ

Як повідомляв "Телеграф", українець лише за два дні оновив ванну кімнату в орендованій квартирі. Чоловік обмежився косметичними змінами та невеликими витратами.