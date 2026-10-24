Мармур в метро Києва має свій секрет: що таке амоніти та чому всі їх шукають (фото)

На кількох станціях підземки можна знайти експонати як в палеонтологічному музеї

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Київський метрополітен славиться своєю архітектурою, проте мармур, яким оздоблені його стіни, приховує залишки прадавньої історії нашої планети. Щодня тисячі людей проходять повз рештки істот, які жили на Землі десятки мільйонів років тому.

Про це розповідає користувачка під ніком alyona_yakymovych в соціальній мережі Threads. За її словами, про наявність таких музейних "експонатів" не знають навіть працівники метрополітену.

Жінка зазначила, що вирішила пошукати доісторичних істот на станції метро "Героїв Дніпра". Вона навіть змогла зацікавити цією справою деяких пасажирів, які чекали на потяг.

"Близько години я шукала амонітів на станції метро "Героїв Дніпра". Привернула увагу працівниці, яка, до речі, нічого не знала про цих скам'янілих організмів, тому тут мої педагогічні знання стали в нагоді. Один з пасажирів, що очікував на потяг, теж зацікавився і тут йому довелося доводити, що такі організми існують, бо він вперше про них взагалі чув (ну буває). Ось так цікаво я провела час після роботи", — написала вона.

Жінка показала залишки амонітів на станції метро "Героїв Дніпра"

Залишки амонітів на станції метро "Героїв Дніпра"

Залишки амонітів на станції метро "Героїв Дніпра"

Залишки амонітів на станції метро "Героїв Дніпра"

Залишки амонітів на станції метро "Героїв Дніпра"

Що пишуть в коментарях?

Користувачі жваво обговорюють пост дівчини. Дехто розповів, що також знаходив сліди цих істот і на інших станціях столичної та харківської підземки.

"На Героїв Дніпра їх дуже багато. Не такі гарні як один на Університеті, але багато. Ще один симпатичний є на Тараса Шевченка (біля сходів знизу, зліва, якщо дивитися в бік виходу). На Почайні знайшов одне нещастя. Є трохи по інших станціях. В Харкові гарні на Бекетова і трохи на Салтівській (можливо ще десь є, але Харків гірше знаю)";

"Дуже раджу відвідати Камʼянець-Подільський, скамʼянілості можна побачити прямо у стінах давніх споруд. До того ж, від місцевого університету проводять екскурсії, де можна пошукати амонітів, ракоскорпіонів, трилобітів (але кажуть, шо їх дуже важко знайти). Мені вдалося знайти кілька добре збережених екземплярів";

Коментарі користувачів

"Харків, станція метро "Ім. Архітектора Бекетова". На інших теж є)", — пишуть в коментарях.

Коментарі користувачів

Що відомо про амонітів

Амоні́ти або амоноіде́ї (лат. Ammonoidea) — підклас вимерлих головоногих молюсків, що існував у палеозої та мезозої (409—65 млн років тому). Притаманною особливістю цих молюсків була зовнішня раковина, зазвичай закручена в спіраль.

Амоніти населяли винятково моря з нормальною солоністю, не зустрічаючись у внутрішніх морях з підвищеною солоністю, або гирлах річок, де солоність зменшена. Різні їхні види мешкали на різній глибині, зазвичай 50—250 м. Припускається, що плаваючим амоноідеям була властива добова міграція на різні глибини.

Реконструкція зовнішнього вигляду амонітів. Фото Вікіпедія

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