Не 85%, а за новими правилами: як уряд хоче змінити бронювання від мобілізації

Міноборони виступає проти скорочення броні для ОПК

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Кабмін доопрацьовує проєкт нових правил бронювання. Відсоток заброньованих працівників не скорочуватимуть, натомість уряд планує запровадити нові механізми перевірки тих, хто критично потрібен підприємствам.

Про це в інтерв’ю Radio NV розповів член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. За його словами, пропозицію зменшити відсоток бронювання прибрали після обговорення урядових напрацювань на засіданні комітету.

Для оборонних підприємств пропонували знизити бронювання зі 100% до 85%

За словами Веніславського, члени профільного комітету дізналися зі ЗМІ та від колег, що уряд готує нові критерії бронювання. Зміни, зокрема, стосувалися підприємств оборонно-промислового комплексу та критичної інфраструктури, яка забезпечує енергетичну життєдіяльність населення.

"Коли ми побачили, що до підприємств оборонно-промислового комплексу будуть застосовуватися інші підходи і буде не 100% заброньованих працівників, а 85%; і до підприємств критичної інфраструктури, які забезпечують енергетичну життєдіяльність населення, також змінюються підходи, – звичайно, це достатньо обурило членів комітету", – сказав Федір Веніславський.

Голова та члени комітету обговорили пропозиції з прем’єр-міністром, міністром оборони та його заступниками. Після цього комітет ініціював засідання за участю представників Міністерства економіки та Міністерства оборони на рівні заступників міністрів. Депутати запитали, чим обґрунтоване скорочення бронювання та які дані про зловживання використали під час підготовки проєкту постанови.

Замість зниження відсотків перевірятимуть працівників

Як пояснив Веніславський, в остаточній редакції постанови не передбачатимуть зменшення відсотка бронювання для галузей промисловості. Головною зміною стане перевірка працівників, критично необхідних конкретним підприємствам.

"Буде лише передбачено, що будуть запроваджені нові механізми верифікації тих працівників, які є критично необхідними для конкретних підприємств", – розповів Федір Веніславський.

Остаточні рішення ухвалюватиме Кабмін разом із координаційним органом. Він оцінюватиме ситуацію та надаватиме рекомендації Міністерству оборони й Міністерству економіки.

Аудит зловживань і позиція Міноборони

Веніславський пояснив, за яких умов уряд повернеться до питання скорочення кількості заброньованих працівників. Такі пропозиції можуть з’явитися за результатами аудиту, якщо він виявить зловживання – зокрема, необґрунтоване збільшення штатної чисельності підприємств.

"У проєкті постанови, який зараз доопрацьовується урядом, жодних відсотків не буде. Ці відсотки можуть з’явитися, якщо буде проведено аудит необґрунтованості, наприклад, необґрунтованості збільшення штатної чисельності відповідних підприємств, буде видно зловживання", – сказав Федір Веніславський.

Окремо депутат розповів про позицію Міноборони, яку представники відомства озвучили на засіданні комітету. Міністерство вважає підприємства оборонно-промислового комплексу критично важливими.

"Міністерство оборони України категорично проти того, щоб підприємствам оборонно-промислового комплексу знижували кількість заброньованих", – заявив Федір Веніславський.

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