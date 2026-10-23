Зробити проїзд безоплатним пропонують для людей критично важливої професії

Авторка звернення пропонує запровадити пільгу в міському та приміському транспорті

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Законодавчо закріпити право медичних працівників на безоплатний проїзд у міському та приміському громадському транспорті усіх форм власності, окрім таксі, пропонують на офіційному порталі Кабінету Міністрів України.

Про це повідомляє "Телеграф" із посиланням на петицію до уряду. Авторка звернення Владислава Витюк наголошує: медичні працівники щодня рятують життя українців у надскладних умовах війни.

Вони працюють у нічні зміни, у вихідні, під час повітряних тривог і блекаутів. Щоденні витрати на громадський транспорт створюють відчутне фінансове навантаження для медиків, чиї доходи нерідко залишаються невисокими. "Медичні працівники щодня забезпечують надання допомоги та порятунок людських життів. Вони працюють у нічні зміни, вихідні та святкові дні, під час повітряних тривог і в умовах підвищеного навантаження. Регулярні витрати на дорогу є додатковим фінансовим навантаженням для працівників системи охорони здоров’я", – зазначається в тексті звернення.

Петиція пропонує закріпити право медиків на безоплатний проїзд у громадському транспорті

Чого вимагають від Кабміну

Ініціаторка петиції закликає уряд підготувати законопроєкт щодо запровадження безоплатного проїзду для медичних працівників, які працюють у закладах охорони здоров’я, незалежно від форми власності закладу і подати його до Верховної Ради.

Кому пропонують надати пільгу: лікарям, медсестрам і медбратам, фельдшерам, акушеркам, парамедикам, іншим медичним працівникам, визначивши чіткий перелік отримувачів.

Як пропонують реалізувати: підтверджувати право на пільгу службовим посвідченням встановленого зразка або електронним документом із зазначенням місця роботи та можливістю перевірки.

Важливе застереження – пільга має діяти щодня, зокрема для поїздок на чергування та додому. Кабмін, на думку авторки, має визначити чіткі джерела фінансування з бюджету для компенсації збитків перевізникам і встановити відповідальність за безпідставну відмову в проїзді.

"Безоплатний проїзд стане конкретним заходом соціальної підтримки медичних працівників і визнанням їхнього внеску в збереження життя та здоров’я людей",- резюмує авторка.

Важливо: збір підписів почався 21 жовтня. За три місяці потрібно зібрати 25 тисяч підписів, аби петицію розглянув Кабмін. Створити електрону петицію може кожен громадянин України. Та навіть в разі успішного збору підписів, подібні петиції мають лише рекомендаційний характер.

Як повідомляв "Телеграф", у Києві пропонують не стягувати повторну плату за метро після завершення повітряної тривоги, якщо пасажир пересідає з автобуса, маршрут якого частково дублює метро, після поїздки. Автор петиції пояснює: пасажир не може передбачити, коли оголосять відбій тривоги, тож не має нести додаткові витрати через вимушену пересадку.