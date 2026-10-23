Чому метро в Києві зупиняється ще до морозів: пояснення Кличка

Удар по підстанції в області залишив столицю без живлення, а перехід інфраструктури на резерв потребує часу

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Міський голова Києва Віталій Кличко пояснив, що зупинки метро та перебої з водопостачанням після жовтневих обстрілів пов’язані зі зникненням електрики. Щоб перейти на резервне живлення, потрібен час.

Про це Кличко сказав в інтерв’ю BBC News Україна, відповідаючи на запитання, чому міська інфраструктура зупиняється, хоча морозів ще немає.

Як знеструмлення впливає на метро та воду

Київ працює в єдиній енергосистемі України й споживає два гігавати електроенергії, сказав мер. За його словами, у самому місті електрику не генерують, а від електропостачання залежить робота всієї столичної інфраструктури.

"Коли зникає повністю електропостачання, від якого залежить і робота електротранспорту – метро, тролейбусів, трамваїв – і від якого залежить багато критичної інфраструктури, а також живлення водопостачання, то нам потрібен деякий час для того, щоб переключитись", – сказав Віталій Кличко, маючи на увазі перехід на резервне живлення.

Отже, транспорт і комунальні послуги залежать від електрики. Після повного знеструмлення через удар їхня робота порушується, а резервне живлення вмикається не миттєво.

Віталій Кличко. Фото: КМДА

Підстанція, в яку влучила Росія, розташована в області

На запитання, чи зупинилося метро через російський удар по трансформаторній підстанції в Києві, Кличко відповів: об’єкт розташований за межами столиці. Значна частина трансформаторних станцій, які живлять місто, розташовані в Київській області.

"Не в Києві, а в області. Ми зав’язані, ще раз хочу наголосити, в єдину енергосистему країни, велика кількість трансформаторних станцій, які живлять місто Київ, в області. Таке влучання було в області", – пояснив міський голова.

Чому мер пов’язує стабільність послуг із ППО

Безперебійну роботу інфраструктури Кличко пов’язав з ефективністю протиповітряної оборони. Він нагадав, що вже порушував це питання у Верховній Раді, і заявив: підготовка міста не усуває наслідків влучань по об’єктах критичної інфраструктури.

"До тих пір, поки не буде ефективно працювати протиповітряна оборона, ми не можемо нічого гарантувати. Ми живемо в умовах війни, я ще раз хочу це наголосити, тому що всі звикли отримувати сервіси – як в мирний час", – резюмував Віталій Кличко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розбирався, що потрібно для роботи метро під час тривалих відключень електроенергії та які наслідки матиме зупинка підземки.