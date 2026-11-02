Не верят собственным цифрам? НБУ готовит рекордное повышение зарплат на фоне заявлений о низкой инфляции

Почему запланированное повышение вызывает вопросы

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Национальный банк Украины планирует очередное повышение расходов на оплату труда. В 2027 году фонд оплаты труда регулятора может вырасти на 29%, а для директоров департаментов предусмотрено увеличение на 25%.

Это не первое существенное повышение зарплат в регуляторе за последние годы. Больше читайте в материале "Телеграфа": НБУ хочет рекордно повысить зарплаты своим сотрудникам – а отчисления в бюджет катастрофически падают .

Как менялись расходы НБУ на зарплаты

Согласно годовому отчету Национального банка, в 2024 году расходы регулятора на оплату труда выросли на 18,5% – до 3,2 млрд грн. В следующем году увеличение было еще более заметным: на 26,4%, до 4 млрд грн.

Ранее источники "Телеграфа" сообщали, что в 2026 году расходы НБУ на зарплаты планировали увеличить еще на 15%. Теперь стало известно о следующем шаге: в 2027 году ожидается рост на 29%, а для директоров департаментов – на 25%.

Почему повышение зарплат вызывает вопросы

Пока остается непонятным, почему на следующий год выбрали именно такие показатели. В частности, нет очевидного объяснения, к каким экономическим параметрам привязано повышение зарплат на 29% и 25%.

Эти цифры заметно отличаются от инфляционных прогнозов, которые публикует сам Национальный банк. Ведь регулятор ожидает значительно более медленного роста потребительских цен.

Как изменялись зарплатные расходы НБУ. Инфографика: ИИ "Телеграф"

Какой будет инфляция в Украине

По расчетам НБУ, инфляция по итогам 2026 года должна составить около 12,5%. Это выше предыдущего прогноза в 10%.

На 2027 год регулятор также ухудшил ожидания: теперь прогнозирует инфляцию на уровне 7,3% вместо ранее ожидавшихся 6,9%.

Таким образом, запланированное повышение зарплат в Нацбанке почти в четыре раза превышает прогноз инфляции на следующий год.

Получается довольно интересная ситуация: для украинцев Нацбанк прогнозирует инфляцию на уровне 7,3%, тогда как собственные расходы на зарплаты планирует увеличить на 29%. Означает ли это, что для внутренних расчетов регулятор ориентируется на совершенно другие экономические ожидания? Пока объяснений такой разницы нет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что банкир назвал способ, как защитить накопления от инфляции.