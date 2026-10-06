У 7 професій зарплата за рік зросла на понад 50%. Яким спеціалістам платять найбільше

Найбільше отримує python-програміст

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Протягом року в Україні більш ніж вдвічі зросли зарплати у низки фахівців. Найбільше (на 80%) збільшилася заробітна плата у промислових альпіністів.

Про це свідчить аналітика Work.ua. Загалом більш як вдвічі зросли зарплати у семи професій. Середня зарплата альпіністів, які виконують роботи на значній висоті або у важкодоступних місцях, у жовтні сягнула 67 500 грн.

Одразу три професії — python-програміст, автор та радіотехнік за рік почали отримувати на 67% більше. Python-програміст — це фахівець, який створює програмне забезпечення, сайти, сервери та обробляє дані за допомогою мови програмування Python. У жовтні їхня заробітна плата складає 83 300 грн.

Зарплати авторів та радіотехніків на одному рівні. У середньому ці фахівці отримують 50 000 грн на місяць. На 64% зросла заробітна плата перекладачів з англійської мови, у жовтні вона складає 41 000 грн.

Зарплати технологів меблевого виробництва збільшилися на 57% та зараз складають 55 000 грн. Програміст ЧПУ отримує зарплату 70 000 грн, з жовтня минулого року вона збільшилася на 56%. Програміст ЧПУ — це фахівець, який створює цифрові інструкції (програми) для автоматизованих верстатів (токарних, фрезерних, лазерних тощо) для виготовлення деталей з металу чи інших матеріалів.

Зарплати у ще шести спеціалістів за рік збільшилися вдвічі. Серед них — вахтер, плиточник, доглядальниця тощо.

Загальний показник середньої зарплати за рік зріс на 16% та у жовтні 2026 складає 30 500 грн. Водночас кількість вакансій по всій Україні скоротилася на 14%.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українців запрошують на роботу з бронюванням та зарплатою понад 30 тисяч гривень. Беруть навіть без досвіду роботи.