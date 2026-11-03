Штрафы есть, а в бюджет не поступило ни копейки: как янтарные компании уходят от наказания

Фирмы оспаривают решения АМКУ в судах

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Компании, связанные с группой "Амбер Гальбін", не перечислили в Государственный бюджет Украины ни гривны из штрафов АМКУ (Антимонопольного комитета Украины). Общая сумма превысила полмиллиона гривен.

Об этом сообщает "Телеграф". Подробности – в материале: "10,2 млн на торгах, 3,32 млн в итоге: как компании из орбиты Богельских получали янтарные участки".

Какие решения компании оспаривают в судах

ООО "Земресурсінвест" добивается отмены решения по аукциону на участок "Західна перша" в рамках дела № 914/3712/25. ООО "Потенціал-Полісся" оспаривает решение по участку "Калюжна" в Хозяйственном суде Харьковской области. Дело № 922/55/26.

Соучредитель группы компаний Олег Богельский заявил "Телеграфу", что предприятия действовали исключительно в рамках закона. Бизнес считает ошибочными решения территориальных отделений Антимонопольного комитета Украины.

"Все процедуры аукционов проходили открыто на ProZorro. Мы считаем решения территориальных отделений АМКУ ошибочными, поэтому обратились в суд. Именно судебная ветвь власти должна поставить окончательную точку в обоснованности этих штрафов", – подчеркнул Богельский.

За что АМКУ назначил штрафы

Один из эпизодов касается торгов за участок "Західна перша" осенью 2020 года. ООО "Екоцентрресурс" предложило 10,2 млн грн, но отказалось подписывать протокол и платить. Право на спецразрешение перешло к ООО "БурПром", предложившему 3,32 млн грн.

Осенью 2025 года Западное межобластное территориальное отделение АМКУ установило, что ООО "Екоцентрресурс" и ООО "Земресурсінвест" действовали согласованно. Среди доказательств – доверенности на одного представителя, одинаковые IP-адреса при подаче заявок и входе в банковские системы, сканирование документов на одном сканере и уплата гарантийных взносов с разницей в шесть минут. "Земресурсінвест" оштрафовали на 68 тыс. грн, "Екоцентрресурс" – на 1 800 грн.

На аукционе за участок "Калюжна" в 2021 году ООО "Земресурсінвест" и ООО "Потенціал-Полісся" при стартовой цене 336,6 тыс. грн подняли предложения всего на 15,4 и 10,4 тыс. грн и не меняли их на протяжении всех трех раундов. АМКУ обнаружил одинаковые IP-адреса, синхронную корректировку ставок и общих представителей. Каждую компанию оштрафовали на 204 тыс. грн.

Еще один сговор комитет выявил на торгах за участок "Варварівська друга". Стартовые предложения ООО "Західкапіталінвест" и ООО "Земресурсінвест" различались всего на 100 грн. За три раунда ни один участник не повысил ставку. Спецразрешение досталось "Земресурсінвест", обе компании оштрафовали на 61 тыс. грн.

Три схемы розыгрыша недр ProZorro. Инфографика "Телеграфа"

Почему добыча продолжается

Пока идут судебные процессы, решения АМКУ не исполняются, а блокировка фирм фактически приостановлена. Это позволяет группе "Амбер Гальбин" сохранять операционную стабильность и продолжать легальную добычу янтаря на месторождениях Полесья.

Спецразрешение на участок "Західна перша" осталось у ООО "БурПром": штрафы за этот эпизод получили другие участники аукциона. Компания продолжает добычу на участке, право на который приобрела после того, как победитель отказался платить предложенные 10,2 млн грн.

Ранее "Телеграф" изучил, как бизнес-группа депутата Ровенского областного совета монополизировала добычу янтаря. Почему государственные санкции не сработали против семейной схемы и как доступ к украинским недрам оказался в руках частного лица – читайте в нашем расследовании.