Без холодильника під час блекауту: як врятувати їжу без світла

Термосумка, ємність із льодом і прохолодний льох допоможуть зберегти продукти холодними, а крупи та консерви стануть основою меню

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Якщо кілька днів доведеться обходитися без холодильника, запасіться продуктами, яким не потрібен холод. Швидкопсувну їжу можна покласти в термосумку або місткість із льодом.

У приватному будинку допоможуть льох та інші прохолодні місця. Спосіб зберігання залежить від того, які продукти потрібно зберегти і чи є запас льоду, повідомляє "Телеграф".

Як довго холодильник зберігає холод після відключення світла

Закритий справний холодильник зберігає температуру до 4 годин. У повній морозильній камері продукти залишаються замороженими до 2 діб, у напівпорожній – 24 години. Ці терміни з посиланням на Міністерство охорони здоров’я наводить Українська правда. Дверцята при цьому потрібно щільно зачинити.

М’ясо, рибу та молочні продукти не можна залишати без охолодження довше ніж на 2 години. Улітку цей термін скорочується до 1 години. Готова їжа також не повинна стояти без холодильника понад 2 години. Вакуумне пакування не скасовує потреби зберігати швидкопсувні продукти в холоді.

Якщо температура в холодильнику піднялася вище 4 °C і залишалася такою щонайменше 2 години, проєкт Food Safety рекомендує викинути сирі м’ясо, птицю, рибу та морепродукти, ковбасу, відкриті консерви, м’які сири, молоко, сметану, вершки, йогурт, а також нарізані овочі та фрукти.

Термосумка та місткість із льодом

Термосумка допомагає зберігати продукти кілька годин, але більшість таких сумок підтримують початкову температуру, а не охолоджують уже нагріту їжу. Тому продукти потрібно заздалегідь охолодити, а акумулятори холоду – заморозити. Замість них підійдуть пляшки із замороженою водою, пише РБК-Україна.

Можна взяти глибокий таз або відро й наповнити його льодом. Продукти складіть у герметичний контейнер і поставте в місткість. Пакування не дасть їжі контактувати з водою.

Якщо льоду немає, підійде холодна вода. Накрийте контейнер кришкою, а зверху покладіть мокрий холодний рушник, опустивши його кінці у воду. Цей спосіб допомагає підтримувати прохолоду, але не дає змоги зберігати швидкопсувну їжу кілька днів без контролю температури.

Термосумка та ємність із льодом

Льох і прохолодні місця у приватному будинку

Льох або підвал нагрівається повільніше, ніж приміщення над землею. Але температура там може бути вищою, ніж у холодильнику. Тому герметично запаковані продукти краще додатково зберігати в термосумці або відрі з льодом.

На приватній ділянці можна викопати в затінку глибоку яму й поставити туди бочку або великий циліндричний контейнер. Усередину покладіть герметично запаковані продукти й додайте лід або заморожені пляшки з водою. Закрийте місткість і закопайте – так вона довше зберігатиме низьку температуру.

Ці способи використовують прохолоду під землею як додатковий захист від нагрівання. М’ясо, рибу, молочні продукти та готові страви все одно потрібно зберігати за належної температури: прохолодне приміщення саме по собі не забезпечує умов холодильника.

Льох і прохолодні місця у приватному будинку

Що запасти на кілька днів

Основу меню зручно скласти із круп, макаронів і бобових. Рис, гречку, пшоно, булгур, кускус, перловку та вівсяні пластівці зберігайте в щільно закритих контейнерах у сухому місці. Макарони також потрібно берегти від вологи. Ці продукти довго зберігаються за кімнатної температури, повідомляє ТСН.

Для страв, які не потрібно довго готувати, стануть у пригоді м’ясні, рибні, овочеві та бобові консерви в герметично закритому пакуванні. На перекус можна взяти сухофрукти, горіхи, сухарі, галети та хлібці. Сухофрукти й горіхи зберігайте в сухому темному місці.

З овочів і фруктів для такого запасу підійдуть картопля, цибуля, часник, гарбуз, яблука та буряк: їм потрібне сухе темне місце. Рослинну олію бережіть від світла й тепла. Чай, кава, какао, сухе молоко та сухі супи також не потребують холодильника, якщо зберігаються в сухому вигляді.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як зберегти холод у холодильнику під час відключень світла. Простим лайфхаком поділилися в мережі.