Знайшли б у гаманці — не повірили б: за ці 10 копійок просять 29 тисяч гривень

Монету з браком оцінили у кругленьку суму

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Звичайні 10 копійок можуть коштувати дорожче за зарядну станцію. Усе через незвичайну деталь: монету 2004 року, ймовірно, викарбували на заготовці, призначеній для іншого номіналу.

Такий екземпляр виставили на продаж на аукціоні Violity за 29 тисяч гривень. "Телеграф" розповість, чим монета відрізняється від інших та як могла виникнути помилка під час карбування.

Чим особливі 10 копійок 2004 року

На аукціоні Violity з'явився лот із монетою номіналом 10 копійок, датованою 2004 роком. За описом продавця, її викарбували на сталевій заготовці для 1 копійки.

Лот на аукціоні Violity

Саме ця особливість відрізняє екземпляр від звичайних українських 10 копійок. Продавець зазначив, що монета важить 1,47 грама, а її стан не має дефектів чи слідів реставрації.

Монетка. Фото: Violity

Монетка. Фото: Violity

Вага монетки. Фото: Violity

Як могла виникнути помилка

Під час карбування монет металеві заготовки потрапляють під прес, де штемпелі формують зображення та написи. Якщо заготовку, призначену для одного номіналу, помилково використають для карбування іншого, може з'явитися монета з нетиповими характеристиками.

Є й помітна зовнішня відмінність. Звичайні 10 копійок виготовляли з алюмінієвої бронзи, тому вони мають жовтуватий відтінок, тоді як сталева заготовка може бути сріблястою.

Як виглядає монета номіналом 10 копійок

Раніше "Телеграф" розповідав, як монета в 5 копійок може перетворитися на 5 тисяч гривень.