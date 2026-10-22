Масло швидше псується, якщо зберігати його тут: куди перекласти пачку з дверцят холодильника

Де краще зберігати запаси і які продукти не варто тримати на бічних полицях холодильника

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Невелике відділення з кришкою у верхній частині дверцят холодильника ніби створене для вершкового масла. Багато сімей саме там зберігають його запас. Однак це відділення не підходить для тривалого зберігання продукту: якщо залишити там масло надовго, воно може втратити характерний смак.

Розповідаємо, як правильно зберігати масло в холодильнику.

Для чого потрібне відділення з кришкою в холодильнику

Ідея про те, що вершкове масло потрібно зберігати за іншої температури, ніж решту продуктів, з’явилася майже одночасно з електричними холодильниками. Як пише Centrum, у вересні 1942 року Альберт Ф. Уайлд подав заявку на патент пристрою під назвою "кондиціонер для масла". Принцип його роботи був простим: відділення для масла оточував тонший шар теплоізоляції, тому всередину проникало більше тепла з кухні. Спеціальний регулятор водночас не давав температурі піднятися надто високо. Таке рішення мало полегшити намазування масла на хліб.

Спочатку закрите відділення в дверцятах призначалося для масла, яке використовують приблизно за тиждень. На такий строк його там можна залишити. Якщо одну пачку не встигають використати за тиждень, краще вибрати для зберігання інше місце. Річ не лише в тому, що в дверцятах тепліше. Якість продукту погіршують перепади температури: масло набуває кислого або несвіжого присмаку, а його текстура стає трохи зернистою.

Куди покласти масло і як його запакувати

Експерти радять зберігати масло на середній або верхній полиці, ближче до задньої стінки холодильника. Там температура нижча і стабільніша, а світла, що може окислювати жири й надавати продукту стороннього присмаку, менше.

Щоб масло довше зберігало смак, тримайте його на внутрішній полиці холодильника. Фото згенеровано ШІ

Залиште масло у заводській обгортці або перекладіть у контейнер, що щільно закривається. Таке пакування допомагає зберегти смак і текстуру та захищає продукт від запахів сусідньої їжі. Якщо купили кілька пачок, запас покладіть у морозильну камеру.

Що ще краще прибрати з дверцят холодильника

Молоку, яйцям, сирому м’ясу, морепродуктам, м’яким сирам і залишкам готової їжі потрібен постійний холод. Їх краще зберігати на внутрішніх полицях холодильника, де температура стабільніша.

Дверцята залиште для менш чутливих продуктів: приправ і соусів, солінь, джемів і напоїв у пляшках. Вони краще переносять місце, яке нагрівається щоразу, коли ви відкриваєте холодильник.

Раніше "Телеграф" розповідав, як швидко розм’якшити вершкове масло після холодильника.