"Він мені не імпонує...": Kyivstoner неоднозначно висловився про Зеленського та Путіна

Kyivstoner зазначив, що Путін викликає у нього тільки злість

Відомий український репер і блогер Kyivstoner, який у 2021 році скандував "Росія", поділився своїми думками про президента України Володимира Зеленського та главу Кремля Володимира Путіна.

В інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю блогер заявив, що йому не подобається президент Зеленський. Тоді Дудь нагадав, що на початку війни Kyivstoner підтримував українського лідера та зауважував, що глава держави об'єднав націю. Kyivstoner відповів, що на початку війни всі були об'єднані, а потім почали розчаровуватися через корупцію.

Ніяк. Мені він не імпонує ні як політик, ні як президент. Ніяк я до нього не ставлюся. Тоді все почалося, вся Україна була згуртована, розумієш? А потім, коли люди почали розуміти, що там крадуть, там свавілля, цьому не буде ні кінця, ні краю. Kyivstoner

Kyivstoner дав інтерв'ю Юрію Дудю, скриншот з відео

Репер зазначив, що про плани росіян наступати знали ще задовго до початку воєнних дій. На його думку, країну недостатньо підготували до війни.

Все ж таки спочатку знали, що росіяни готуються напасти. Ну ще, як, ну за рік, за рік, за півроку. Можна було якось країну до цього підготувати. Можна було, але цього ніхто не робив. Ну от чому? Kyivstoner

Також репер висловився про главу Кремля Володимира Путіна. Він сказав, що президент Росії викликає у нього лише злість. Водночас Kyivstoner не засудив Путіна за війну та його криваві злочини проти України. Блогер лише сказав, що хоче, "аби перестали помирати люди", але не зазначив, що це відбувається через країну-терористку.

У мене не викликає ця людина нічого, крім агресії. Я ось коли чую це, це не огида, не страх, не відраза, це саме злість. Я хотів би, щоби перестали вмирати люди, розумієш, цивільні, військові. Kyivstoner

Зазначимо, що Kyivstoner виїхав з України разом з дружиною і сином на початку повномасштабного вторгнення росіян. Його обраниця розповідала, що він показав для виїзду паспорт громадянина США.

Kyivstoner з сім'єю, фото з соцмереж

У 2024 році репер мав конфлікт із захисником "Азовсталі" Давидом Касаткіним із позивним Хімік. Kyivstoner заявив, що військовий працює на СБУ, а Хімік дорікнув реперу за виїзд з України.

