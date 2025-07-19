Реклама контракту 18-24 у стилі GTA спровокувала суперечки в TikTok: чому думки розійшлись (відео)

Дехто з користувачів сприйняв цю кампанію з гумором та оцінив креативність

У мережі активно обговорюють відео з білбордом у стилі легендарної гри "GTA", на якому рекламували бригаду "Рубіж" ЗСУ. Рекламний щит, стилізований під візуальну естетику Grand Theft Auto, став вірусним і викликав хвилю коментарів — від захоплення до гострої критики.

Такий ролик опублікували в TikTok. У рекламі українцям пропонують контрактну службу в Силах оборони 18-24 роки.

У цьому проєкті намагалися натякнути на одну з популярних версій гри — "GTA: Vice City".

"GTA: Vice City"

Дехто сприйняв цю кампанію з гумором та оцінив креативність: "Лікарі на ВЛК: HESOYAM", — пише один з користувачів, натякаючи на відомий код із гри, що дає безсмертя та гроші.

Інший влучно жартує: "Проти ТЦК працює код — AEZAKMI?", — натякаючи на ще один легендарний код, який робить гравця недосяжним для поліції.

"Місія на вертольотику буде?", — ще один іронічний коментар, який відсилає до складних завдань у "GTA: San Andreas", зокрема відомої місії з міні-гвинтокрилом.

Окремі користувачі прямо назвали рекламу "потужною". Росіянин навіть зазначив: "Давайте визнаємо, що піар-кампанія України краща, ніж у нас", — натякаючи на перевагу українського креативу.

Що пишуть користувачі під відео

Але були й ті, хто поставився до ідеї критично. Один із коментаторів емоційно зазначає: "Боже, який крінж!!!! Можна змінити країну, тому що мені соромно в ній жити?!".

Хтось висловився ще жорсткіше: "Для них — це гра, а для людей — ціле життя…", — натякаючи на невідповідність між гейміфікованим підходом і реальністю війни.

З'явилися й більш іронічні реакції, які зводили все до сарказму: "ТЦК вай сіті", — відсилка до Vice City, ще однієї частини серії GTA.

Що пишуть користувачі під відео

Як бачимо, українське суспільство виявилося розділеним — одні побачили в цьому прогресивну та сміливу ідею, інші — прояв несмаку.

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