Тонка підкладка залишить місце для приборів навіть у неглибокій шухляді

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Старий килимок для йоги може стати у пригоді навіть після того, як ви перестали ним користуватися за призначенням. З нього можна зробити просту підкладку для кухонної шухляди, яка зменшить шум і не дозволить лотку зі столовими приборами ковзати під час відкривання.

Як перетворити непотрібний килимок на практичний кухонний аксесуар і що для цього знадобиться, розповідають House Digest та JourneymanHQ. Такий спосіб не потребує клею, а готову підкладку можна легко вийняти й помити.

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Як зробити підкладку для кухонної шухляди зі старого килимка

Спочатку підготуйте килимок для йоги: очистьте його від бруду та повністю висушіть. Для такої підкладки найкраще підійде тонкий варіант із фактурною поверхнею. Він пом’якшуватиме удари лотка об дно шухляди, а завдяки своїй текстурі зменшуватиме ковзання.

Дно лотка слугує шаблоном для розмітки Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Далі вийміть лоток для столових приборів із шухляди та покладіть його на розправлений килимок. Обведіть контур дна маркером або виміряйте довжину й ширину лотка та перенесіть ці розміри на матеріал.

За отриманою розміткою виріжте шматок килимка міцними ножицями. Після цього покладіть його на дно шухляди, а зверху встановіть лоток. Якщо краї підкладки виступають, обережно підріжте їх, щоб матеріал не заважав користуватися органайзером.

Чому підкладку не потрібно приклеювати

Додатково фіксувати вирізаний шматок клеєм не потрібно. Фактурна поверхня килимка допомагатиме утримувати лоток на місці, коли ви висуватимете шухляду, а сам матеріал пом’якшуватиме стукіт столових приборів.

Є й інша перевага такого рішення — простий догляд. Коли потрібно прибрати шухляду, достатньо вийняти лоток, підняти підкладку та протерти її. Після очищення її можна повернути на місце й знову користуватися органайзером.

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