В центрі Києва розстелили червону доріжку та обсипають трояндами: що відбувається (відео)
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На обличчі літнього чоловіка помітний переляк
У неділю, 22 листопада, біля фунікулера на Поштовій площі Києва постелили червону доріжку. Троє людей у карнавальних костюмах налякали випадкового перехожого, обсипаючи його пелюстками троянд.
Відповідні відео зʼявилися у місцевих Telegram-каналах.
"Столиця вражає: пелюстки троянд, червона доріжка та образи XVIII століття", – написали у паблику.
Артисти були у білосніжних перуках, рукавичках та панчохах. Примітно, що їхні обличчя було закрито такою ж тканиною. Загалом виглядало все досить дивно.
В мережі пишуть, що цей перфоманс влаштувало одне зі столичних казино з метою реклами.
Варто зазначити, що невдало вибрали місце акції – адже на усіх роликах перехожий був один й той самий, а інших людей, крім трьох осіб у трикутних капелюхах не видно. Водночас час від часу у столиці лунає повітряна тривога.
Нагадаємо, запроваджені у столиці та області внаслідок масованої російської атаки в Україні аварійні відключення світла скасовано, проте діють погодинні графіки.
До того ж у разі повної зупинки ТЕЦ Київ розраховує на резервну генерацію. Місто нарощує її потужність до рівня зимової потреби у 1,8–2 гігавати, але для цього всі установки мають запрацювати вчасно.