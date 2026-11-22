На обличчі літнього чоловіка помітний переляк

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У неділю, 22 листопада, біля фунікулера на Поштовій площі Києва постелили червону доріжку. Троє людей у карнавальних костюмах налякали випадкового перехожого, обсипаючи його пелюстками троянд.

Відповідні відео зʼявилися у місцевих Telegram-каналах.

"Столиця вражає: пелюстки троянд, червона доріжка та образи XVIII століття", – написали у паблику.

Артисти були у білосніжних перуках, рукавичках та панчохах. Примітно, що їхні обличчя було закрито такою ж тканиною. Загалом виглядало все досить дивно.

В мережі пишуть, що цей перфоманс влаштувало одне зі столичних казино з метою реклами.

Варто зазначити, що невдало вибрали місце акції – адже на усіх роликах перехожий був один й той самий, а інших людей, крім трьох осіб у трикутних капелюхах не видно. Водночас час від часу у столиці лунає повітряна тривога.

Нагадаємо, запроваджені у столиці та області внаслідок масованої російської атаки в Україні аварійні відключення світла скасовано, проте діють погодинні графіки.

До того ж у разі повної зупинки ТЕЦ Київ розраховує на резервну генерацію. Місто нарощує її потужність до рівня зимової потреби у 1,8–2 гігавати, але для цього всі установки мають запрацювати вчасно.