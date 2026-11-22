Тонкая подкладка оставит место для приборов даже в неглубоком ящике

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Старый коврик для йоги может пригодиться даже после того, как вы перестали пользоваться им по назначению. Из него можно сделать простую подкладку для кухонного ящика, которая уменьшит шум и не позволит лотку со столовыми приборами скользить при открывании.

Как превратить ненужный коврик в практичный кухонный аксессуар и что для этого понадобится, рассказывают House Digest и JourneymanHQ. Такой способ не требует клея, а готовую подкладку можно легко вынуть и помыть.

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Как сделать подкладку для кухонного ящика из старого коврика

Сначала подготовьте коврик для йоги: очистите его от грязи и полностью высушите. Для такой подкладки лучше всего подойдет тонкий вариант с фактурной поверхностью. Он будет смягчать удары лотка о дно ящика, а благодаря своей текстуре уменьшит скольжение.

Дно лотка служит шаблоном для разметки Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Затем выньте лоток для столовых приборов из ящика и положите его на расправленный коврик. Обведите контур дна маркером или измерьте длину и ширину лотка и перенесите эти размеры на материал.

По полученной разметке вырежьте кусок коврика прочными ножницами. После этого положите его на дно ящика, а сверху установите лоток. Если края подкладки выступают, осторожно подрежьте их, чтобы материал не мешал пользоваться органайзером.

Почему подкладку не нужно приклеивать

Дополнительно фиксировать вырезанный кусок клеем не нужно. Фактурная поверхность коврика поможет удерживать лоток на месте, когда вы будете выдвигать ящик, а сам материал будет смягчать стук столовых приборов.

Есть и другое преимущество такого решения – простой уход. Когда нужно убрать ящик, достаточно вынуть лоток, поднять подкладку и протереть ее. После очистки ее можно вернуть на место и снова пользоваться органайзером.

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