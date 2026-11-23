Авто можна взяти від 130 тис. грн

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Пенсіонерам, які планують придбати автомобіль, часто важливо знайти модель, що не потребуватиме значних витрат після купівлі. Невеликі міські машини можуть стати практичним вибором для щоденних поїздок, відвідування магазинів чи поїздок до лікаря.

Зокрема, Kia Picanto потрапила до десятки найдешевших автомобілів в експлуатації у 2026 році за версією Auto Express. Також mobile.de згадує цю модель у порівнянні економних компактних автомобілів.

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Серед переваг Kia Picanto — передусім невеликі габарити, завдяки яким автомобілем зручніше маневрувати на завантажених міських вулицях і шукати місце для паркування. Така особливість може бути корисною для пенсіонерів, яким машина потрібна переважно для повсякденних справ і коротких поїздок.

Ще один аргумент на користь моделі — витрати на утримання. Kia Picanto потрапила до рейтингу десяти найдешевших в експлуатації автомобілів за версією Auto Express у 2026 році. Це може зацікавити водіїв, які хочуть зменшити витрати на автомобіль після його придбання.

Kia Picanto увійшла до десятки найдешевших в експлуатації автомобілів у 2026 році Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Скільки коштує Kia Picanto в Україні

Ціна Kia Picanto залежить від року випуску, комплектації та технічного стану автомобіля. За наведеними пропозиціями, нову машину можна придбати приблизно за 998 тис. – 1,04 млн грн, а вживані моделі коштують значно дешевше.

На вторинному ринку вибір значно ширший: за даними AUTO.RIA, середня ціна Kia Picanto з пробігом становить близько 283 759 грн (приблизно 6166 доларів). Окремі оголошення пропонують старіші автомобілі приблизно за 130–200 тис. грн, а свіжіші моделі можуть коштувати понад 400 тис. грн.

Отже, орієнтовні ціни такі:

Нова Kia Picanto: від 979 тис. грн

Нові Kia Picanto в Україні пропонують приблизно за мільйон гривень

Вживана Kia Picanto: у середньому близько 284 тис. грн.

Середня ціна вживаної Kia Picanto на вторинному ринку – близько 284 тисяч гривень

Старіші моделі: приблизно від 130 тис. грн залежно від стану.

На вторинному ринку Kia Picanto коштує в середньому близько 284 тисяч гривень

Раніше "Телеграф" також розповідав про французький автомобіль, який може стати практичним вибором для пенсіонерів, зокрема для поїздок на риболовлю та дачу.