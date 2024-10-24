Після "золотих яєць". Міноборони зекономило на закупівлях для ЗСУ мільярди: як це вдалось

Арсен Жумаділов розповів, яка саме категорія була найбільш економною

Гендиректор Держоператора тилу Арсен Жумаділов розповів, що станом на жовтень вдалось укласти контракти орієнтовно на 69 мільярдів гривень. При цьому зекономили 16,5 мільярда гривень у напрямку речового забезпечення.

Про це він сказав в інтервʼю виданню "УП". Він каже, що заздалегідь військо було забезпечене усім, що необхідно, до кінця цього року та на початок наступного.

"Тому ви не чуєте зараз історій, що у наших хлопців і дівчат немає що вдягнути чи в що перевзутись. Нам вдалося вийти на той рівень харчового забезпечення, за якого ми говоримо лише про поодинокі проблемні випадки, а не про масові проблеми", — розповідає він.

Жумаділова запитали, завдяки якій категорій товарів тилового забезпечення заощадили найбільше. Гендиректор Держоператора тилу каже, що зекономили приблизно порівну – по 5 мільярдів по кожній з програм: це і харчування, і речове забезпечення, і пально-мастильне.

"У деяких випадках, як, наприклад, по речовому забезпеченню, на економію вплинув запуск ширшої конкуренції: якщо минулого року в середньому за цим напрямком було десь 3–3,5 учасники на процедуру, то зараз у нас в середньому їх 5–6. Тобто там, де високий рівень конкуренції, природньо знижується ціна", — додає він.

За його словами, ці гроші, які вдалось зекономити будуть використовуватись на закупівлю додаткових необхідних товарів для ЗСУ, згідно з потребами.

Зверніть увагу! Державний оператор тилу – агенція, яка, здійснюючи тилове забезпечення армії, має "керуватись принципами людиноцентричності та доброчесності". Її створили після гучних корупційних скандалів у держзакупівлях для ЗСУ та численних історій про те, як військовим постачали товари неналежної якості.

Свою роботу ДОТ розпочав менше ніж рік тому – 1 грудня 2023-го. Його очолив Арсен Жумаділов – державний управлінець, який до того був гендиректором національної агенції "Медичні закупівлі України".

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