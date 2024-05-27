Перевірка у два кліка: графік відключень у Києві тепер можна дізнатись в смартфоні за пару секунд

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Через російські обстріли українцям доводиться звикати до відключень електроенергії, але у ДТЕК розробили нову зручну функцію. Тепер споживачі зможуть дізнатись про графіки відключень світла у два кліка.

Для цього достатньо скористатись чат-ботом. Про це повідомляє чат-бот ДТЕК Київські електромережі.

Тепер для того, щоб дізнатись про актуальні графіки, достатньо обрати "Меню", а потім — "Графік відключень". Ніяких даних більше вводити не треба. Усього два кліка — і є вся необхідна інформація про відключення світла за вашою адресою.

Тепер дізнатись графік відключень можна у два кліка

У компанії нагадали, що енергетики працюють цілодобово, щоб забезпечити світло у домівках українців. Зазначимо, що на 28 травня не було встановлено лімітів на споживання. Тобто, відключень електроенергії не буде.

Проте українців закликають звикати до графіків. Є висока ймовірність, що вимкнення світла триватимуть протягом двох найближчих років. Про це розповів віцепрезидент Energy Club Максим Немчинов.

Графіки будуть ще жорсткішими у спекотні місяці. Це пов’язано з високим споживанням електроенергії, бо населення буде масово вмикати кондиціонери та холодильники.

Раніше "Телеграф" писав, як відновлюють українську енергетику та чи можна відремонтувати усі пошкоджені об’єкти. Про це розповів голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.