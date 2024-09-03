Несподівано прохолодно буде у двох областях: чого чекати від погоди 4 вересня

В Україні стоїть перше "бабине літо"

В Україну прийшла прохолода, за якою всі вже скучили, та дощі. Ба більше, у середу, 4 вересня, несподівано прохолодно буде на Одещині та Дніпропетровщині, місцями вдень там прогнозується лише +22 +25 градусів.

В цілому, за прогнозом синоптика Наталки Діденко, температура повітря в Україні 4 вересня знизиться до комфортних 24-29 градусів тепла. Разом із тим, помірна спека до +30 градусів затримається на крайньому сході, крайній півночі та північному заході.

Прогноз температури повітря на 4 вересня. Знизу - палітра градусів

У південній частині України пройдуть дощі, можливі грозові зливи. До вечора опади можуть дістатися Черкащини, Дніпропетровщини, Полтавщини. На решті територій України дощів 4 вересня не прогнозується, переважатиме суха повітряна маса.

Карта дощів 4 вересня

"У Києві 4-го серпня очікується суха тепла погода з комфортною температурою повітря +27 градусів. Хіба південні хмари поділяться із столицею хмарами. Але не дощем. Тобто, завтра в Києві збільшення хмарності, без опадів, приємно тепло. Бабине літо розкошує", — пише Діденко.

Варто зазначити, раніше синоптик писала, що перше, молоде "бабине літо", зазвичай, триває з 28 серпня по 11 вересня. Отже, українці насолоджуватимуться ним ще понад тиждень.

Раніше "Телеграф" детально розповідав про погоду у Києві найближчими днями. Опадів не передбачається, проте небо затягне хмарами.