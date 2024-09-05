Українські депутати у розшуку Інтерполу: юристка назвала два підводні камені

Український відділ Інтерполу ретельно перевіряє обґрунтованість запиту

Втеча з України запідозрених у корупції високопоставлених чиновників і депутатів рад різних рівнів, а також одіозного нардепа Артема Дмитрука порушила питання взаємодії вітчизняних правоохоронців з Міжнародною організацією кримінальної поліції – Інтерполом. Як виявилося, він не завжди йде нам назустріч.

Про це "Телеграфу" розповіла старший юрист ЮК "Приходько та партнери" і адвокат з екстрадиції Лілія Мамедова.

Більше читайте на сайті "Телеграф" у статті: "Втекли і живуть без проблем: чому таких, як Дмитрук, дуже важко повернути до України".

За словами юристки, ключовим чинником для повернення є вагомі правові підстави. Як правило, це відкрите кримінальне провадження, часто пов'язане з розкраданням державного майна або корупцією високого рівня. Це класичний сценарій для наших політиків-втікачів.

Процес екстрадиції починається з подання офіційного запиту від Офісу генерального прокурора України до Інтерполу.

— Спочатку справа проходить через український відділ, де ретельно перевіряється обґрунтованість запиту та його відповідність міжнародним нормам. Після цього матеріали передають у головний офіс Інтерполу в Ліоні, – роз'яснює Мамедова шлях документів через міжнародні інстанції.

Тоді Ліон визначає чи достатньо підстав для подання людини в міжнародний розшук. Отримати таку "червону картку" значно складніше, аніж потрапити в український розшук, каже юристка про перший підводний камінь. Але якщо є реальні підстави вважати особу причетною до кримінального правопорушення, у міжнародний розшук її теж оголосять.

— Якщо людину затримають на паспортному контролі, наприклад, у Франції, вона матиме близько 30 днів, щоб довести невинуватість і оскаржити "червону картку", — каже про другий підводний камінь Лілія Мамедова. — Це цілком реально. Втікачам, які в Україні привласнили великі суми грошей, нескладно найняти найкращих міжнародних адвокатів. А в Європі юристам дуже легко діяти в таких випадках. Тут головне час…

Нагадаємо, у травні 2023-го депутат Київради від "Слуги народу" Владислав Трубіцин, якого спіймали на багатомільйонному хабарі, втік з України перед судом і досі залишається за кордоном.

Також раніше "Телеграф" розповідав: юристка назвала дві умови, щоб втікач залишився недоторканним і за кордоном.