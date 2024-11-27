Школьник из Одессы попросил у учительницы интимные фото и попал в скандал (видео)

На сторону мальчика стали пользователи соцсетей

В одной из школ Одессы произошел громкий скандал с сексуальным подтекстом. Как стало известно, ученик прислал своему учителю по физике анонимное сообщение с просьбой показать ему свои интимные фото.

Другим учителям удалось установить личность писавшего и его публично отчитали во время онлайн-занятия. Соответствующая информация была опубликована в одесском Телеграм-канале.

Педагог во время онлайн-звонка ученику начала публично его ругать за то, что мальчик якобы просил у своего учителя физики прислать ему интимные фото. Сообщение парень отправил анонимно, но его удалось вычислить при помощи приложения Getcontact, которое помогает идентифицировать написавшего вам человека даже если его номер скрыт.

Во время раговора педагог кричит на ученика, угрожает ему полицией и говорит о том, что "будут объяснительные" и не только. Она вызвала его родителей в школу и заявила, что у учителя физики из-за его сообщения едва не произошел инфаркт.

Пользователи соцсети при этом массово встали на сторону парня и обвинили учителя в некомпетентности.

Украинцы начали писать о том, что у подростка начался пубертатный период и такие "интимные" вопросы необходимо решать во время личного разговора, а не унижать учащего при всех.

Лишь единицы написали о том, что у современные подростков действительно наблюдается недостаток воспитание и писать подобные сообщения учителям — это "бред".

Напомним, в Черновцах родители обвинили полицейскую из отдела ювенальной превенции и директора гимназии в унижении учеников. Скандал произошел в гимназии №5 "Интеграл".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на Волыни в Рожищенской общине ученик одной из сельских школ обворовал своего учителя, похитив из его кошелька 6000 евро и 600 долларов. Сейчас ситуация находится под всесторонним расследованием.