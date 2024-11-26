Писав вірші про секс та шкідливі звички. У Запоріжжі спалахнув скандал через нового голову Департаменту освіти

Раніше він був учителем

Новим директором Департаменту освіти та науки Запорізької міської ради став колишній директор школи та співзасновник громадського об’єднання "Твоя Стихія" 33-річний Андрій Хмельницький. Свого часу він публікував у соцмережах вірші російською мовою, зміст яких може викликати питання.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила ексзаступниця голови Запорізької обласної військової адміністрації Злата Некрасова. Вона виклала уривок вірша Хмельницького, який було опубліковано у 2018 році в російській соцмережі "ВКонтакте".

"Дно пробите. Освітяни в щоці! Це новий начальник департаменту освіти міста та його творчість у соціальних мережах. Я виставила саму лайтову версію із замиленими словами. І ця людина буде керувати освітою міста та навчати наших дітей", – написала Некрасова.

Водночас одна з користувачок соцмережі Ольга Осипенко стала на захист Хмельницького. Вона наголосила, що останній — дуже талановитий учитель математики.

Варто зазначити, що на сторінці Хмельницького "ВКонтакте" опубліковано декілька віршів, зокрема і той, що згадала Некрасова. Проте останнє повідомлення на його сторінці в цій соцмережі датоване ще 2019 роком.

Що відомо про Андрія Хмельницького

Він у 2013 році закінчив Запорізький національний університет, є магістром математики та менеджменту. Працював на посаді вчителя математики у Біленьківській школі та НВК №67, де пізніше став заступником директора. У 2017 році отримав премію міського голови за "визначні досягнення у навчанні та вихованні підростаючого покоління".

З серпня 2022 року по червень 2024 року обіймав посаду директора гімназії №17 в Комунарському районі міста. Згодом став заступником директора департаменту освіти й науки Запоріжжя. У листопаді 2024 року стало відомо, що він зайняв крісло керівника і замінив на цій посаді Юлію Погребняк.

За даними декларації Хмельницького, він співзасновником та керівником ГО "Твоя Стихія". Організація зареєстрована у 2016 році та займається творчими та культурними проєктами. Заданими місцевих ЗМІ, до повномасштабного вторгнення він позиціонував себе як автор віршів, письменник та культурний менеджер.

Нагадаємо, в Запоріжжі спалахнув скандал через те, що на заході для дітей 105 школярам подарували планшети, які виявились вживаними. Раніше ними користувались працівники "ПриватБанку".