Жінка померла від інфаркту, побачивши пожежу у сусідів: деталі трагедії на Закарпатті

Подія сталася ввечері понеділка

У селі Баркасове, що на Закарпатті, під час пожежі загинув чоловік. Його сусідка через переляк померла від інфаркту.

Про це повідомляє Mukachevo.net. Зазначається, що пожежа виникла близько 18.00 25 листопада, а її причиною стала домашня піч.

У будинку проживав 60-річний чоловік з інвалідністю та його літня мати. Жінка розпалила піч у кімнаті, де лежав її син, а сама пішла до сусідньої кімнати, де заснула.

Після цього 65-річна сусідка помітила, що з вікна йде дим і викликала пожежників. При цьому вона так розхвилювалася, що отримала інфаркт. Лікарі оперативно прибули на місце, але змогли лише констатувати смерть.

Рятувальники виявили на місці пожежі обгоріле тіло чоловіка. Сусіди розповіли, що він не міг рухатися самостійно через інвалідність, а тому припускають, що він згорів живцем.

Як повідомлялося раніше, днями в Закарпатській області 89-річна жінка спалила себе живцем. Місцеві ЗМІ повідомляють, що вона була тяжко хвора і таким чином наклала на себе руки, щоб більше не страждати.