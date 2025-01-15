На Одещині мешканці будинку "замурували" сусідів у квартирі: ті сильно шуміли (відео)

У мережі вже відреагували на ситуацію

На Одещині в одній із багатоповерхівок стався дивний інцидент. Одним із мешканців сусіди запінили вхідні двері до квартири.

Про це розповіли у місцевому Telegram-каналі. Там також опублікували відповідне відео.

На кадрах видно, що двері до однієї з квартир у місті Чорноморську повністю залиті монтажною піною, а через неї долинають звуки мешканців.

В описі до відео вказано, що такою мірою сусіди вдалися через сильний шум, який долинав із цієї квартири. Мабуть, у такий спосіб вони хотіли зробити звукоізоляцію.

У коментарях під роликом користувачі вже встигли прокоментувати інцидент. Дехто наголосив, що такий вчинок був правильним, а інші кажуть, що мешканцям цієї квартири буквально зробили безкоштовне утеплення дверей.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Одесі дівчина запропонувала продавцю секс замість подарунка для свого чоловіка. Судячи з листування, жінку, на ім'я Людмила зацікавило оголошення про продаж срібного якірного ланцюжка за 2 250 гривень. Сам продавець розповів про це у соціальних мережах. Він зазначив, що у своїй роботі він уперше з таким зіткнувся.