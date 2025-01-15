В Одесской области жильцы дома "замуровали" соседей в квартире: те сильно шумели (видео)

В сети уже отреагировали на ситуацию

В Одесской области в одной из многоэтажек произошел странный инцидент. Одним из жильцов соседи запенили входную дверь в квартиру.

Об этом рассказали в местном Telegram-канале. Там же опубликовали соответствующее видео.

На кадрах видно, что дверь в одну из квартир в городе Черноморске полностью залита монтажной пеной, а из-за нее доносятся звуки жильцов.

В описании к видео указано, что к такой мере соседи прибегли из-за сильного шума, который доносился из этой квартиры. Видимо, таким образом они хотели сделать звукоизоляцию.

В комментариях под роликом пользователи уже успели прокомментировать инцидент. Некоторые отметили, что такой поступок был правильным, а другие говорят, что жильцам этой квартиры буквально сделали бесплатное утепление дверей.

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